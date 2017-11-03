Счета бывшего главы ФГУП "Почта России" Дмитрия Страшнова арестовал московский суд после скандала с премией в размере 95,4 миллиона рублей, пишет РИА "Новости".
Теперь экс-главы "Почты России" не может совершать операции по указанным счетам и распоряжаться этими деньгами в пределах установленной суммы ущерба, которая составляет более 95 миллионов рублей.
Напомним, история приобрела общественный резонанс год назад. Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело в связи с незаконной выплатой бывшему главе ФГУП "Почта России" вознаграждения в объеме 95,4 миллиона рублей по итогам 2014 года. Летом этого года Страшнов покинул свой пост.
Комментарии
Он уже не в России... Вот таких вот людей Вова назначает управлять феодальными государственными предприятиями.