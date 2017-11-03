Автомобиль "Лада Гранта" с логотипами такси "Максим" вечером в четверг, 2 ноября, насмерть сбил пешехода в Барнауле на улице Малахова. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД краевой столицы.
Известно, что 61-летний водитель ехал по улице Малахова от улицы Антона Петрова в сторону улицы Георгия Исакова. Он сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии пешеход скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.
Комментарии
После 60- то лет водит.удостоверение должно быть только у Гаранта Конституции, и то только с одной категорией " Прицеп Скиф"!
такси Максим - это просто ужас, что ни машина - то развалюха, что ни водитель - то яркий представитель Потока. Там вообще следят за тем, кто у них работает?
08:38, причём тут 60 лет? У нас и молодые пешеходов "не видят".
А что на потоке другие люди.здоровья и счастья тебе тварь
пока не будет жестко отрегулирована система работы такси. будет бардак.
жесточайшее лицензирование: Тип марка машины. Окраска. И цепочка т.п.
Максим водители ездят отвратительно. Не все конечно.
Максим все хуже и хуже. Правил не знают, или не хотят соблюдать.
Да я не про " не видят", я про таксование в темноте,и психологическую дедову травму,ибо это хоть и не умышленное, но убийство,за которое светит поселение,а сердце у старичка может и не вывезти.
не зная подробностей ДТП не буду делать выводы о виновности кого-либо.
есть одно замечание по поводу самой конторы Максим: перестал пользоваться их услугами, считаю их самым говенным такси в городе.
набирают в штат всякое отребье.
Не регулируемый переход, уверенный в правоте пешеход выскакивает на дорогу. Пешеход одет в немаркое, т.е. тёмное без светоотражающих маяков, а вот на машине фары и головой покрутив могла бы и уберечь себя от беды. Но это надо думать.
такси Максим - ДНО