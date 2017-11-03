Автомобиль "Лада Гранта" с логотипами такси "Максим" вечером в четверг, 2 ноября, насмерть сбил пешехода в Барнауле на улице Малахова. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД краевой столицы.
Известно, что 61-летний водитель ехал по улице Малахова от улицы Антона Петрова в сторону улицы Георгия Исакова. Он сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии пешеход скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.
Комментарии
После 60- то лет водит.удостоверение должно быть только у Гаранта Конституции, и то только с одной категорией " Прицеп Скиф"!
такси Максим - это просто ужас, что ни машина - то развалюха, что ни водитель - то яркий представитель Потока. Там вообще следят за тем, кто у них работает?
08:38, причём тут 60 лет? У нас и молодые пешеходов "не видят".
А что на потоке другие люди.здоровья и счастья тебе тварь