Государство должно помогать трудоустраивать граждан, которые не выплачивают алименты из-за отсутствия работы, соответствующую инициативу разрабатывают в Совете Федерации, сообщает "Парламентская газета".
Если закон будет принят, службы занятости населения должны будут в приоритетном порядке предоставить работу человеку, обязанному платить алименты, на основании направления судебного пристава.
Сейчас законом "О занятости населения в Российской Федерации" закреплена обязанность государства способствовать занятости уволенных военнослужащих и жен (мужей) военных, инвалидов, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, одиноких и многодетных родителей. Также специальные мероприятия и программы направлены на трудоустройство некоторых возрастных категорий: лиц предпенсионного возраста, несовершеннолетних от 14 до 18 лет и молодых людей от 18 до 20 лет, получивших среднее профобразование.
Как считает член Комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Петренко, трудоустройство неплательщика алиментов тоже должно войти в этот ряд, так как это повлияет на защиту прав их детей и пожилых родителей. Сенатор является автором инициативы.
Если поправки примут, то судебный пристав, составив протокол о невыплате алиментов по причине отсутствия работы, будет выписывать направление в Центр занятости. На основании этого документа должника должны будут устроить на одну из подходящих вакансий в приоритетном порядке — раньше тех, кто обратился в Центр занятости на общих основаниях и не имеет никаких преимуществ, но после людей из тех категорий, которые уже определены законом как приоритетные, пояснила парламентарий.
"Если, например, многодетные родители не стоят в очереди, то неплательщик сможет получить направление на работу раньше, чем тот, у кого вообще нет детей, или они выросли и обеспечивают себя сами", — разъяснила Петренко.
Такая инициатива, по ее мнению, должна дать дополнительные гарантии на получение выплат детьми и пожилыми людьми и побудить родителей добросовестно исполнять свои обязанности по содержанию детей.
Инициативу прокомментировал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Он уверен, что если человек испытывает трудности, но готов работать и платить алименты, то такую возможность необходимо ему дать.
"Помочь в приоритетном порядке найти работу людям, по тем или иным причинам загнанным в угол, и тем самым помочь им исполнить свой долг перед семьей, которая нуждается в выплатах, было бы правильно. Как только законопроект поступит в Государственную Думу на рассмотрение, мы его внимательно изучим", — пообещал Вострецов.
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