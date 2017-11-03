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Новости

Полицейские в Татарстане запытали молодого человека до самоубийства

, ИА "Амител"
Парня пытали "слоником": на голову надевали противогаз и перекрывали доступ воздуха

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело на полицейских по факту превышения должностных полномочий после самоубийства одного из задержанных, сообщает LIFE.

По сообщению местных СМИ, 22-летний Ильназ Пиркин покончил с собой, не выдержав пыток в местном УМВД. Отмечается, что полицейские пытались выбить из него признательные показания по краже автомобильных аккумуляторов. Перед тем как свести счеты с жизнью, парень успел рассказать о произошедшем в видеообращении.

Как сообщил журналистам адвокат погибшего, по делу задержаны трое полицейских. По его словам, пытали "слоником": на голову надевали противогаз и перекрывали доступ воздуха.

Региональный Cледком разглашать подробности произошедшего отказывается.

Напомним, в марте 2012 года стали известны методы работы сотрудников отдела полиции "Дальний" в Казани, которые до смерти замучили задержанного Сергея Назарова. По словам родственников, мужчину изнасиловали бутылкой из-под шампанского, что и привело к смерти. Во время расследования были выявлены новые пострадавшие от рук полицейских — всего 14 человек. Восемь бывших сотрудников УМВД получили от 2 до 15 лет заключения.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

3.11.2017 07:50
- гость -

То сожгут, то запытают. Нормальных людей полицаями никогда не звали.

0  0
3.11.2017 08:28
- гость -

гестапо?

0  0
3.11.2017 08:39
- гость -


3.11.2017 08:28
- гость -
Не, Гестапо - это нацгвардия.

0  0
3.11.2017 08:51
- гость -

Классику надо знать - руссишен гестапо, в котором служил капитан Миляга, это КГБ!

0  0
3.11.2017 09:35
- гость -

мусора по прежнему ничего не боятся.
садить их надо...

3.11.2017 08:39
- гость
ты вот чем думаешь, когда Росгвардию называешь гестапо?
может обратить внимание органов на твои ФИО, чтобы ты за свой поганый базар ответил?

0  0
3.11.2017 09:43
9

3.11.2017 09:35
- гость -
Кляузник ..

0  0
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