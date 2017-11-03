Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело на полицейских по факту превышения должностных полномочий после самоубийства одного из задержанных, сообщает LIFE.
По сообщению местных СМИ, 22-летний Ильназ Пиркин покончил с собой, не выдержав пыток в местном УМВД. Отмечается, что полицейские пытались выбить из него признательные показания по краже автомобильных аккумуляторов. Перед тем как свести счеты с жизнью, парень успел рассказать о произошедшем в видеообращении.
Как сообщил журналистам адвокат погибшего, по делу задержаны трое полицейских. По его словам, пытали "слоником": на голову надевали противогаз и перекрывали доступ воздуха.
Региональный Cледком разглашать подробности произошедшего отказывается.
Напомним, в марте 2012 года стали известны методы работы сотрудников отдела полиции "Дальний" в Казани, которые до смерти замучили задержанного Сергея Назарова. По словам родственников, мужчину изнасиловали бутылкой из-под шампанского, что и привело к смерти. Во время расследования были выявлены новые пострадавшие от рук полицейских — всего 14 человек. Восемь бывших сотрудников УМВД получили от 2 до 15 лет заключения.
Комментарии