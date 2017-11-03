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Автомобиль загорелся в Бийске в ночь на пятницу, 3 ноября, проинформировали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о возгорании поступили в 00:09. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений пожар был ликвидирован.
"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве девяти человек и трех единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники", - уточняют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
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