Жители Барнаула выкладывают в различных соцсетях фотографии тумана, окутавшего улицы города утром в пятницу, 3 ноября.
Отметим, что туман наблюдается не только в самом городе, но и на трассах Алтайского края. Между тем из-за погодных условий не смогли сесть в краевой столице сразу три самолета, которые летели из Москвы. Все они направлены на запасной аэропорт в Новосибирск.
Комментарии
"И воздух давит нам на грудь, не продохнуть"
срочно переименовать в Silent Hill
В таком тумане и потеряться можно
срочно переименовать в Silent Hill
ну район старого базара давно можно
Сайлент Хилл - банальщина......
Смотрел кто-нибудь фильм "Мгла" (англ. Mist) по одноименному роману Стивена Кинга? Туман такой же.....
"Сиреневый тумаааан над нами проплывает"
Тоже Стивена Кинга вспомнила, а не Сайлент Хилл.