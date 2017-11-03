Людям в Москве, стоявшим в очереди за новым iPhone X, предоставили несколько бесплатных автобусов для обогрева, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.
По словам информатора, автобусы предоставили для того, чтобы люди в погоне за модой "не заработали себе пневмонию".
Как сообщалось ранее, в столице желающие приобрести новый смартфон начали устраивать очереди еще за сутки до старта продаж.
Между тем старт продаж назначен на 3 ноября.
Ранее стало известно, что Apple выпустила рекордно мало iPhone X. Напомним, презентация устройства, получившего 5,8-дюймовый дисплей с минимальными рамками и функцией разблокировки с помощью сканера лица Face ID, состоялась 12 сентября. Цена — от 80 тысяч рублей за модель с 64 гигабайтами накопителя.
Комментарии
надо было бочку с мазутой.
как то так.
ЛОООХИИИ!!!
Нате автобусы, только купите телефон. Вот что значит платить людям лишнее.
Куда катится мир...(((
Деграданты
Бедные, как же их жалко, тяжело им там в Московии, выживают как могут, может скинимся всей страной и соберем им на валеночки, шапочки, варежки..., чтоб тепло им было стоять в очереди.
Горжусь молодым поколением.
Вся надежда на этот планктон!
Действительно лохи.
Уже выпущен iPhone X на солнечных батареях в позолоченным корпусе за 256 тысяч рублей. А то что они берут, это уже прошлый век.
да-да, они бедные)
а вы типа такие все гордые, хотя и нищие)
и кто над кем в итоге угорать то будет?
они или вы?
вы их пожалейте, "убогоньких", посмейтесь над ними) а потом сходите на обед, перекусите дошираком, продолжая смеяться над московскими дурачками)
В этом году родители стояли всю ночь в очереди, что бы их дети поступили в 121 лицей. Им не кто не дал автобус на обогрев
.11.2017 10:22
Гость
В этом году родители стояли всю ночь в очереди, что бы их дети поступили в 121 лицей. Им не кто не дал автобус на обогрев
В следующем году все также будет, потому как за год ничего нового не придумали
гостю 10:17
Видимо дисирак - твой любимый еда.
Даже на дачу его никогда не беру, не то что на работу.
"Им не кто не дал.... "
да уж, может вашим детям лучше не учиться с таким образованием у родителей?
- гость -
да-да, они бедные)
а вы типа такие все гордые, хотя и нищие)
и кто над кем в итоге угорать то будет?
они или вы?
вы их пожалейте, "убогоньких", посмейтесь над ними) а потом сходите на обед, перекусите дошираком, продолжая смеяться над московскими дурачками)
из автобуса пишешь?)))
3.11.2017 10:37
- гость -
Видимо дисирак - твой любимый еда.
рузске изыг - не радной тибе?
3.11.2017 10:48
- гость -
не) подожду следующих партий) ажиотаж схлынет когда)
Те кто поддерживают здесь тупых масквачей, в Барнауле выстраиваются в очередь за шаурмой со скидкой и диетической колой. Уроды есть во всех регионах, готовые стоять сутки. В московский крупных магазинах в 1983 году наблюдал такое явление, стоит очередь посреди магазина в никуда. Спрашиваешь, зачем стоите, отвечают, что если что дефицитное вынесут на продажу, то они туда уже стоят в очереди. Одни, нормальные, смеялись, другие вставали в тупую очередь. Самое смешное, что эти очереди могли простоять несколько часов, а дефицит на продажу так и не появлялся, а если появлялся, то к нему сразу образовывалась новая очередь, которая плевать хотела на обиженные крики ранее сформированной очереди.
3.11.2017 10:17
- гость -
А в этой очереди - каждый второй миллионер?? Были бы деньги - сидели бы в "мерине" грелись, а не в автобусе! А так на последние покупают а то еще поди в кредит от Тинькова!
3.11.2017 10:43
- гость -
"Им не кто не дал.... "
да уж, может вашим детям лучше не учиться с таким образованием у родителей?
Ну, вы-то предложение построили по- черномырдински.
" Им никто не дал..."
3.11.2017 11:07
- гость -
а ты так блеснул провинциальным интеллектом, что обозвал москвичей "тупыми масквачами"?
кстати, я не видел в Барнауле очередей за диетической колой.
подскажи что куришь, что тебя так вштыривает.
3.11.2017 11:07
Еж
тебя то их деньги как волнуют?
это их бабки, и не твоё дело где они их взяли, из своего кармана, или у Тинькова, или у Минькова.
ты за свои сбережения потей.
3.11.2017 11:21
- гость -
Так ты тоже тогда прежде чем делить людей на нищих и богатых головой думай!
3.11.2017 12:00
Еж
я не делил, это тут с утра пораньше серая масса оборжала тупых "масквачей".
типо они то умные.
"в Барнауле выстраиваются в очередь за шаурмой со скидкой"
Да уж... гостя плющит не па-децки. Видимо, на боярке не один год сидит. )
3.11.2017 12:06
- гость -
Недавно приехавший?
Грызи знания, студент.
http://www.amic.ru/news/398082/
Про давку на открытии Мака надеюсь видел по зомбоящику?
3.11.2017 12:10
- гость -
И чо? Впервые в жизни увидел студентов и школьников?
А ты, наверно, привык строем везде ходить, в туалет, в магазин, на остановку?
3.11.2017 12:10
- гость -
я не тот гость, но замечу, что ранее было сказано про давку за шаурмой со скидкой.
вы сослались на новость про открытие Макдональдса в Барнауле.
но в Маке не торгуют шаурмой)
3.11.2017 12:18
- гость -
Если бы вы были так же внимательны, как пытаетесь показать свой умище, то пройдя по ссылке увидели бы очередину за шаурмой. А про Мак я написал только в том контексте, что баранов, стоящих в очередях на открытие чего либо, полно везде.
3.11.2017 12:23
- гость -
Вы, если строите из себя здесь такого умного, погуглите ассортимент грильниц, прежде чем писать здесь свою абракадабру.
Лучшая шаурма на лазурной
Проходил, видел. Стояли советские ПАЗики.
3.11.2017 12:47
- гость -
Точно же, есть принципиальная разница за чем стоять в очереди в которой более 20 человек. За пиццей это почетно и вызывает уважение, а за шаурмой это низко и по босяцки. За чем вы стояли в той очереди?
Это все санкции виноваты, люди теперь за айфонами за 80 тысяч рублей в очередях стоят. Что дальше будет? За машинами по 3 млн в очередь встанут
3.11.2017 10:17
- гость -
кто реально богат, тот не будет в очереди за новым айфоном стоять
посмотрел я видос с места событий.
скорее всего. продадут потом по 110к.
ну, или нанятые перекупами студенты.
не похоже, что у них есть 80 с лишним тыщ.
3.11.2017 13:04
- гость -
А почему в столовой не может быть очереди, если там хорошая еда?
Вас, вообще чем лечат, что вы несете такую ахинею?
3.11.2017 13:15
- гость -
И то верно. Как мимо какой Грильницы не проезжаю, так постоянно очередь с улицы стоит. Зачастую на полквартала тянется.
Любитель халявы на открытиях, перестаньте позориться, а лучше сходите за шаурмой. У вас от голода мыследеятельность страдает.
3.11.2017 13:15
- гость -
А кто вам не дает в очереди стоять? Сейчас хорошие авто в салонах по 3-5 лямов, занимайте очередь. Или лечитесь. Хоть чем ни будь, бредить перестанете