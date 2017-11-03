Людям в Москве, стоявшим в очереди за новым iPhone X, предоставили несколько бесплатных автобусов для обогрева, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.
По словам информатора, автобусы предоставили для того, чтобы люди в погоне за модой "не заработали себе пневмонию".
Как сообщалось ранее, в столице желающие приобрести новый смартфон начали устраивать очереди еще за сутки до старта продаж.
Между тем старт продаж назначен на 3 ноября.
Ранее стало известно, что Apple выпустила рекордно мало iPhone X. Напомним, презентация устройства, получившего 5,8-дюймовый дисплей с минимальными рамками и функцией разблокировки с помощью сканера лица Face ID, состоялась 12 сентября. Цена — от 80 тысяч рублей за модель с 64 гигабайтами накопителя.
Комментарии
надо было бочку с мазутой.
как то так.
ЛОООХИИИ!!!
Нате автобусы, только купите телефон. Вот что значит платить людям лишнее.
Куда катится мир...(((
Деграданты
Бедные, как же их жалко, тяжело им там в Московии, выживают как могут, может скинимся всей страной и соберем им на валеночки, шапочки, варежки..., чтоб тепло им было стоять в очереди.
Горжусь молодым поколением.
Вся надежда на этот планктон!
Действительно лохи.
Уже выпущен iPhone X на солнечных батареях в позолоченным корпусе за 256 тысяч рублей. А то что они берут, это уже прошлый век.
да-да, они бедные)
а вы типа такие все гордые, хотя и нищие)
и кто над кем в итоге угорать то будет?
они или вы?
вы их пожалейте, "убогоньких", посмейтесь над ними) а потом сходите на обед, перекусите дошираком, продолжая смеяться над московскими дурачками)
В этом году родители стояли всю ночь в очереди, что бы их дети поступили в 121 лицей. Им не кто не дал автобус на обогрев
.11.2017 10:22
Гость
В этом году родители стояли всю ночь в очереди, что бы их дети поступили в 121 лицей. Им не кто не дал автобус на обогрев
В следующем году все также будет, потому как за год ничего нового не придумали
гостю 10:17
Видимо дисирак - твой любимый еда.
Даже на дачу его никогда не беру, не то что на работу.
"Им не кто не дал.... "
да уж, может вашим детям лучше не учиться с таким образованием у родителей?
- гость -
да-да, они бедные)
а вы типа такие все гордые, хотя и нищие)
и кто над кем в итоге угорать то будет?
они или вы?
вы их пожалейте, "убогоньких", посмейтесь над ними) а потом сходите на обед, перекусите дошираком, продолжая смеяться над московскими дурачками)
из автобуса пишешь?)))