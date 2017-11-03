Очередные социальные ярмарки пройдут в субботу, 4 ноября, в Барнауле, сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы.
Торговля будет вестись в каждом районе города на восьми площадках. Здесь можно будет купить основные товары по ценам ниже среднерыночных. Речь идет о яйцах, мясе птицы, свинине и говядине, масле растительном, колбасах, рыбе, овощах, фруктах и других продуктах.
Ярмарки будут работать с 10.00 до 14.00.
Адреса точек продаж:
Железнодорожный район:
проспект Красноармейский, 131,
проспект Ленина, 71.
Индустриальный район:
улица 50 лет СССР, 51а.
Ленинский район:
площадь Народная.
Октябрьский район:
проспект Ленина, 152,
улица Титова, 9.
Центральный район:
проспект Красноармейский, 36,
улица Чайковского, 21.
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