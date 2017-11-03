Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Барнаульский зоопарк в скором времени попрощается с тигрятами, которые появились на свет в конце июня этого года.
Как рассказал порталу Amic.ru директор зоопарка Сергей Писарев, один из полосатых малышей уже уехал жить в Артыбаш, где создается мини-зоопарк.
Новый дом подыскали и еще одному тигренку — вскоре он отправится в Семипалатинск в соседнем Казахстане. В данный момент для вояжа маленького зверя оформляются необходимые документы, предусмотренные правилами Таможенного союза.
Ну а третий тигренок, по словам Сергея Писарева, еще ждет приглашения на новое место жительства.
Напомним, полосатые малыши родились в барнаульском зоопарке 27 июня в результате союза тигра Шерхана и тигрицы Багиры.
Говоря о пополнении в кошачьем семействе, директор зоопарка подчеркнул, что дальневосточный амурский тигр является краснокнижным животным, а программу по сохранению этого биологического вида патронирует лично президент России Владимир Путин. В этой связи Сергей Писарев отметил, что наш зоопарк внес существенный вклад в пополнение популяции амурских тигров, а также сделал отличный подарок к 80-летию Алтайского края.
Портал Amic.ru в связи со скорым отъездом всех тигрят в другие города побывал в зоопарке и запечатлел милых зверей, резвящихся вместе.
Комментарии
А зачем отдавать то???? Пусть радуют барнаульцев)))) Или бизнес,Сергей Викторович???
3.11.2017 10:09
- гость -
А на вольер для тигренка Вы лично будете сбрасываться?
славные...
А что это за подвид тигров?
А зачем отдавать то???? Пусть радуют барнаульцев)))) Или бизнес,Сергей Викторович???
Не надо лезть в чужой карман. А радовать барнаульцев будут взрослые тигры.
горжусь нашим зоопарком
милотааааа..
Почему зоопарк называют Барнаульским при том, что жителям города он не принадлежит?
А жители города готовы из бюджета выделить хоть копейку на зоопарк?
Спасибо большое всем за внимание к нашему зоопарку!!!!
2017 год является годом экологии! Мы очень рады что рождение тигрят произошло в нашем зоопарке, это подвид амурского тигра. Мы дружим со многими зоопарками страны и очень тесно контактируем. Один тигренок поедет в Казахстан, а именно в ботанический сад г.Семипалатинска. Сейчас заканчиваем оформлении необходимой документации на вывоз и наша маленькая тигрица уедет. Остается один тигренок по кличке Ермак, но в скором и он покинет родной дом. Дорогие друзья обратите внимание на режим работы зоопарка: http://www.zoo22.ru/visitors/news/1222/
Куда попало раздают детей... Какой-то минизоопарк неизвестно где, Семипалатинск - город-дыра
3.11.2017 10:59
- гость -
может быть потому что находится в барнауле?
красивые фотографии, хорошие котята
Ну честно говоря наш зоопарк не так давно тоже был маленьким зооуголком!!! Но мы создали команду которая всей душой болеет за животных. И в Семипалатинске я уверен тоже будет красивый и добрый зоопарк который никто называть "дырой" не будет)))
В нас тоже многие не верили и чего греха таить до сих пор не верят))) Но мы как работали так и будем работать)))