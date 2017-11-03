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Полосатая семья: барнаульским тигрятам подыскивают новый дом

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Один из трех тигров, появившихся на свет этим летом, уже переехал в новый дом

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Барнаульский зоопарк в скором времени попрощается с тигрятами, которые появились на свет в конце июня этого года.

Как рассказал порталу Amic.ru директор зоопарка Сергей Писарев, один из полосатых малышей уже уехал жить в Артыбаш, где создается мини-зоопарк.

Новый дом подыскали и еще одному тигренку — вскоре он отправится в Семипалатинск в соседнем Казахстане. В данный момент для вояжа маленького зверя оформляются необходимые документы, предусмотренные правилами Таможенного союза.

Ну а третий тигренок, по словам Сергея Писарева, еще ждет приглашения на новое место жительства.

Напомним, полосатые малыши родились в барнаульском зоопарке 27 июня в результате союза тигра Шерхана и тигрицы Багиры.

Говоря о пополнении в кошачьем семействе, директор зоопарка подчеркнул, что дальневосточный амурский тигр является краснокнижным животным, а программу по сохранению этого биологического вида патронирует лично президент России Владимир Путин. В этой связи Сергей Писарев отметил, что наш зоопарк внес существенный вклад в пополнение популяции амурских тигров, а также сделал отличный подарок к 80-летию Алтайского края.

Портал Amic.ru в связи со скорым отъездом всех тигрят в другие города побывал в зоопарке и запечатлел милых зверей, резвящихся вместе.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

3.11.2017 10:09
- гость -

А зачем отдавать то???? Пусть радуют барнаульцев)))) Или бизнес,Сергей Викторович???

0  0
3.11.2017 10:16
- гость -

3.11.2017 10:09
- гость -

А на вольер для тигренка Вы лично будете сбрасываться?

0  0
3.11.2017 10:17
наталья

славные...

0  0
3.11.2017 10:23
- гость -

А что это за подвид тигров?

0  0
3.11.2017 10:44
- гость -

А зачем отдавать то???? Пусть радуют барнаульцев)))) Или бизнес,Сергей Викторович???

Не надо лезть в чужой карман. А радовать барнаульцев будут взрослые тигры.

0  0
3.11.2017 10:52
- гость -

горжусь нашим зоопарком

0  0
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