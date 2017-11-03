Свой дом: каким он должен быть

Многие, особенно молодые семьи, мечтают о собственном жилье. Но что выбрать: квартиру в новом доме, квартиру в неновом доме или свой дом на земле? Преимущества и недостатки есть у каждого вида собственности. Например, в частном доме вас не будут беспокоить соседи, есть своя территория, но далеко от "цивилизации" и дорого в содержании. Квартира в давно построенном доме имеет еще больше недостатков: устаревшие коммуникации, постоянно требующийся ремонт и разные соседи. Меньше всего недостатков у новостройки. Конечно, если мы говорим о квартире в строящемся доме на Партизанской, 76. Здесь и планировка разнообразная, и квартиры большие и светлые, и соседи только приличные.