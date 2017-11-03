СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Первомайского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
По данным следствия, в 2016 году мужчина в интернете направлял малолетней девочке из Кемеровской области фотографии порнографического содержания. По результатам компьютерно-технической экспертизы следствию удалось установить наличие переписок более чем со 100 пользователями соцсети, в том числе с несовершеннолетними, в которых содержалась информация аналогичного характера.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личности лиц, с которыми осуществлялась переписка, проживающих в Алтайском крае и других регионах, проводится необходимый комплекс следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.
Как заявил руководитель алтайского Следкома Евгений Долгалев на пресс-конференции 2 ноября, речь о физическом контакте с потерпевшими ни в одном из эпизодов не шла. Для того, чтобы отработать каждый из многочисленных эпизодов, следствию понадобится много времени. Уже известно, что в ходе переписки подозреваемый прибегал в том числе и к шантажу, а также используя элементы "игры".
Комментарии
скоро выдумают онлайн изнасилование!
пойду заявление напишу, что Саша Грей меня трахнула!
Смешно вам??? А вы представьте, что ВАШЕМУ 7-летнему ребенку какое-то ч"мо озабоченное сальности говорить будет?
а не фиг сидеть в социальных сетях, лучше бы ваш 7 летний ребенок спортом занялся
Ну наконец у следкома работа появилась, а то разжирели от безделья, следователи все пухлые
И что ваш 7-летний ребенок делает на взрослых сайтах и у взрослых дядь? Набирается мудрости втайне от родителей?
вы больные? вы кого выгораживаете? это 35-летнее ч мо ведет переписку с несовершеннолетними. они дети, нихрена еще не понимают. а это чм о понимает что делает. на кичу эту мразь.
3.11.2017 10:57
- гость -
Вы в своем уме???? Если он в соцсетях к детям с сальностями лез, то он мог и в лифте с ВАШИМ ребенком встретиться и в спортзале!!!! И там разговорами бы не ограничился!!! И где написано, что это ВЗРОСЛЫЙ сайт??? Это могли быть банальные соцсети!!! И не говорите мне, что соцсети нужно запретить , тогда проблема будет решена!!!! Казнить нужно таки уродов, которые на детей лезут!!!
3.11.2017 11:06
- гость -
и защитничков (таких как ГОСТЬ 10-57) - туда же
Извращенцев педофилов выгораживать не надо, а вот тут, скорее, родители виноваты больше. Извращенцев много, от них не избавиться, а если родители не заботятся от детях, то и будут такие случаи возникать. Так что в таких делах надо еще родителей наказывать за безответственность
Каких защитничков?
Вам здесь говорят от том, что ребенка нужно воспитывать, если родили, а не прожигать свою молодость на сомнительных дискотетах и вечеринках, а потом кричать, что мой ребенок оказался в опастносте от сетевых маньяков.
Это нашли, потому что он у нас живет, а за границей бы никто искать не стал, потому что у них там совсем другие порядки.
3.11.2017 11:30
- гость -
а с чего вы взяли, что родители о детях не заботятся? Представьте ситуацию: ребенок 8-9 лет идет из школы. заходит в свой подъезд , а там ЭТОТ с инструментом наперевес!!!! Дальнейшее даже представлять не хочу! КАААК уберечь ребенка от этого? не выпускать из квартиры? охранника приставить? У вас , видимо, своих детей нет, раз вы так странно реагируете!!!!
3.11.2017 11:32
- гость -
где - за границей? в африке?
про родителей и воспитание - понятно. тут согласен. каждый родитель обязан заниматься своим ребенком.
но сейчас такое время, что дети погружены в интернет значительную часть времени. это данность.
Несколько лет назад писали про педагога по вокалу.... он тоже перезванивался с детками, обещал многому "научить" их.. где он сейчас интересно? Может опять к деткам поближе пристроился?
3.11.2017 11:37
- гость -
кто говорит про подъезды? мы же, кажется, интернет обсуждаем. А интернет детей по большей части может быть под контролем родителей.
В подьездах решаемо, камера наблюдения и стеклянные входные двери, тут чисто от желания жильцов, кроме них больше никому не надо.