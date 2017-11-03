Китайский миллионер купил бокал шотландского виски в одном из отелей горного курорта Санкт-Мориц за 10 тысяч долларов. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщает издание, бутылка виски Macallan, якобы 1878 года производства, была открыта специально для него. Мужчина остался доволен напитком. Выпил он 200 мл этого виски. Но эксперты заметили несоответствие между пробкой и этикеткой бутылки. После этого бутылка была отправлена на экспертизу, которая показала, что напиток является купажированным и изготовлен после 1970 года.
Администрация отеля возместила своему постояльцу стоимость покупки. Владелец заведения лично ездил в Пекин, чтобы рассказать миллионеру о результатах экспертизы. Китаец поблагодарил руководство отеля за честность.
Комментарии
все едем в Санкт-Мориц
Макаллан - это шотландский односолодовый виски, а не швейцарский.
стыдно такую чушь писать, редагцыя)
3.11.2017 11:41
- гость -
организуй в редакции курсы по ликвидации неграмотности в вискаре. или только в интернете смелый?
Китай не Россия. Здесь обуть ближнего возведено в ранг добродетели.
3.11.2017 11:46
- гость -
да легко)
я пришлю вам на электронку список чего и где купить)
потом и обучу вас, так и быть)
вот цивилизованный менталитет,а не наш рассейский,со времен Шарикова и Швондера.Поехал бы у нас кто ага.Еще б и радовался что обманул.
3.11.2017 11:53
- гость -
может, по spicebox?))
3.11.2017 12:03
9
ты если думаешь, что там не обманывают, то ты очень ошибаешься.
поверь, везде ) я поездил, знаю о чем говорю.
а тут просто случай громкий вышел.
да и не просто так сохранили и сравнили пробку и этикетку.
скорее всего чинк купил бутылку вискаря, отпил только 200 грамм. а бутылка осталась, он и проверил подлинность. а проверив предъявил швейцарам
3.11.2017 11:47
- гость -
Китай не Россия. Здесь обуть ближнего возведено в ранг добродетели.
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так Санкт-Мориц это а не китай
хитрым швейцарцам реклама многократно покроет все расходы