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Вес большегрузов в Алтайском крае стали измерять прямо на ходу

, ИА "Амител"
Систему весового контроля установили на трассе в Крутихинском районе за 28 млн рублей

Фото: opr.com.ru

Уникальную систему весового контроля установили за 28 миллионов рублей на трассе "Барнаул – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области" в Крутихинском районе, сообщает "Катунь 24".

Как отмечают специалисты, оборудование позволяет оперативно определять все необходимые показатели автомобиля. По всей стране таких комплексов всего 40.

Работает система следующим образом. Прямо в асфальт встроены индуктивные петли, которые определяют тип автомобиля. При этом комплекс дает возможность сканировать вес фур прямо на ходу.

Система весового контроля также фиксирует нарушения, скорость и госномера автомобилей. Данный аппаратный комплекс уже успешно апробирован и в России, и в мире.

Начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз, говоря о появившейся на Алтае новинке, отмечает: "Новая система автоматического весового контроля способна определить все габариты автомобиля за несколько секунд. Ширину, высоту, а также класс и тип автомобиля".

Установка подобных комплексов в нашем регионе будет продолжена. В ближайшей перспективе такими системами "взвешивания" планируется оборудовать все въезды на территорию Алтайского края.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

3.11.2017 10:46
- гость -

Чего не придумают, чтобы дороги нормальные не делать!

0  0
3.11.2017 11:54
Гость

Измерения нагрузки на переднюю ось таким образом будут не точные. Необходима полная статика, а не на ходу. Это касается перевозчиков жидкостей и сыпучих материалов.

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