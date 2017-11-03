Проект концепции о противодействии потреблению табака в России на 2017–2022 годы не прошел в правительство, его вернули на доработку Минздраву. Об этом пишет РБК.
Издание уточняет, что на рассмотрение вице-премьера Ольги Голодец документ еще не выносился. У департамента социального развития правительства появились некоторые юридические и технические замечания. Специалисты говорят, что в концепции нет оценки эффективности ее реализации, а также обоснования необходимости усиления мер регулирования табачных изделий. Также в проекте не сказано об ожидаемых итогах реализации программы.
Отметим, что до этого производители сигарет попросили смягчить антитабачную концепцию. В правительство отправили письмо, где было внесено предложение дополнительно обсудить документ, где прописаны меры противодействия курению на ближайшие пять лет.
Комментарии
Сколько можно возиться с этими наркошами?
Всё, прогнулись под табачников.
Надавили на Лимона и все ...
3.11.2017 11:08
Vanadiy2014
правильно, давно пора с такими как ты наркоманами пера не возиться, а на работу отправлять, принудительно )