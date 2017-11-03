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Киркоров, Гнойный, Брежнева и Нюша: новое вокальное шоу стартует на СТС

, ИА "Амител"
Вокальное шоу "Успех", где каждый сможет стать суперзвездой, стартует на телеканале 5 ноября

Телеканал СТС первым в мире запускает масштабное вокальное шоу "Успех", которое мировая пресса уже назвала заменой популярному проекту American Idol. В основе шоу – новый глобальный формат The Final Four компании Armoza Formats, на счету которой более ста проектов, реализованных по всему миру. Зрители телеканала смогут увидеть премьеру уже 5 ноября в 21:00.

Параллельно с СТС свою версию одного из самых перспективных шоу готовит американский телеканал Foх, права на проект также приобрели компании из Франции, Норвегии, Дании, Италии и Испании. Но российские зрители увидят проект первыми.

Вокальное шоу "Успех" создано для того, чтобы опровергнуть главное правило шоу-бизнеса и доказать, что стать суперзвездой возможно и без поддержки известного лэйбла.

"Времена изменились: в эпоху интернета таланты сами находят дорогу к успеху. Важен не продюсер, который за тобой стоит, а то, что ты собой представляешь – твой стиль, харизма, индивидуальность. И наше шоу – отличная площадка, чтобы их проявить",  — рассказала директор телеканала СТС Дарья Легони-Фиалко.

Уже в первом выпуске телезрители вместе с тремя звёздными наставниками выберут четырёх вокалистов, которые получат все инструменты, чтобы покорить шоу-бизнес своими силами. Их ждут всероссийская известность, жизнь в роскошном доме и деньги на создание альбомов и клипов, но всего этого они могут лишиться в любой момент. Ведь каждую неделю не менее яркие и талантливые исполнители пойдут на всё, чтобы сбросить новых звёзд с музыкального олимпа и занять их место.

"Когда все шоу заканчиваются, наше только начинается, ведь мало получить пропуск в высшую лигу шоу-бизнеса, главное – в ней удержаться. Шаткость звёздного статуса, которую на себе почувствуют наши участники, заставит их в сжатые сроки показывать максимальные результаты", — комментирует шоу руководитель развлекательного направления телеканала СТС Ксения Бугримова.

Судить конкурсантов будут люди, которые уже смогли показать свой успех и стать кумирами на российской музыкальной сцене. Одним из судей стал "король" эстрады Филипп Киркоров, который на протяжении многих лет находится на вершине музыкального олимпа. Вторым судьей является певица Нюша, она стала настоящим открытием на отечественной сцене и смогла не только ярко "ворваться" в музыку, но и продолжает оставаться на пьедестале. Последнее судейское кресло было отдано молодому баттл-рэперу Гнойному. Видео с его участием, где он одерживает победу над Oxxxymiron, набрало в интернете более 26.5 млн просмотров. Он в одночасье стал кумиром современной молодежи, "антихайп". 

"Слава выбрал такой эпатажный стиль, чтобы заявить о себе. Он добился внимания, в том числе моего. Просто так слава к Славе не пришла бы. Неслучайно о нём говорят, его обсуждают, я и сам с большим интересом наблюдал за баттлом с Оксимироном. Это было очень умно и нестандартно, да и он мне показался парнем умным и образованным. А вот сколько продлится его популярность и как долго еще он будет интересен людям, покажет время", — рассказал о своем соведущем Филипп.

 

Уже в первом выпуске Филипп Киркоров, Гнойный и Нюша вместе со зрителями выберут четырёх лучших участников. Они получат все инструменты, чтобы покорить шоу-бизнес без помощи продюсеров. Но всего этого они могут лишиться в любой момент, ведь каждую неделю их места могут занять не менее сильные герои, готовые вызвать на баттл любого из четвёрки.

"На этом проекте возможно всё! Это необычное, рискованное, интересное шоу, в успех которого мы верим. Ведь как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Кстати, недавно у меня на телефоне стояла заставка со словом "успех". Представьте, моё удивление, когда меня пригласили в шоу с таким же названием", — поделился Филипп.

В новом шоу вдохновлять участников на успех будет популярная певица Вера Брежнева, которая стала ведущей проекта.

"В мире немало успешных примеров self-made знаменитостей, которые добились успеха своими силами – Тейлор Свифт, Эд Ширан, Oxxxymiron, Макс Корж. Все они, разрушив законы шоу-бизнеса, показали, на что способны, и получили любовь миллионов. Их пример подтверждает правила нового времени: теперь важно только то, насколько ты талантлив, харизматичен, крут, в конце концов. Здорово, что канал СТС решил рискнуть и показать всей стране, что настоящему таланту продюсер не нужен", — рассуждает Вера Брежнева.

По условиям шоу, уже в первом выпуске телезрители вместе с тремя звёздными наставниками выберут четырёх вокалистов, которые получат всероссийскую известность и все инструменты, чтобы покорить шоу-бизнес своими силами. Но всего этого они могут лишиться так же быстро, как приобрели. Вера Брежнева станет вдохновителем тех смельчаков, которые каждую неделю будут бросать вызов четверке лучших, чтобы занять их места.

15 лет назад певица и сама проявила смелость, оказавшись на концерте группы "ВИА Гра" в Днепропетровске, который стал для неё судьбоносным.

"В то время они проводили разные интерактивы – например, конкурс двойников участниц группы, – вспоминает Вера. – И вот выходят девушки – светленькая, рыженькая, темненькая. Им дают микрофоны и просят исполнить "Попытку №5", и вдруг блондинка отказывается петь. Я в этот момент стояла перед сценой и быстро среагировала: "Я спою!" Чтобы номер состоялся, меня пригласили на сцену. С этого всё и началось – меня заметили", — делится своими воспоминаниями Вера.

Будущих звёзд ожидают записи песен, съёмки клипов, работа над сценическими образами и мастер-классы от популярных музыкантов, актеров и телеведущих. Побороться за место в заветной четверке смогут все желающие в возрасте от 18 до 45 лет.

Премьера нового вокального шоу "Успех" состоится 5 ноября на телеканале СТС в 21:00

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.11.2017 14:49
- гость -

Хрень какая-то. Качество зрелищь падает вместе с моралью плебса?

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3.11.2017 15:46
- гость -

Дааа лажа. Филя, гнойный кумир молодежи, двое поющих трусов - хороший салатик.

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3.11.2017 15:56
Иван Тычёблин

Насколько надо деградировать, чтобы кумирами становились люди, называющие себя гнойными.....

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