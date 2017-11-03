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Москва в следующем году примет около 21 млн туристов

, ИА "Амител"
Из этого числа один миллион туристов приедет на чемпионат мира по футболу

Фото: pixabay.com

Москва в следующем году готовится принять порядка 21 млн туристов, из которых около миллиона будут болельщиками на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом пишет ТАСС.

Как отметил начальник управления гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма города Москвы Алексей Тихненко, это большая цифра для столицы.

Также специалист подчеркнул, что с каждым годом туристический поток в Москве увеличивается. Власти города провели опрос и выяснили, что желание вернуться в Москву высказывают 96% туристов, только 4% заявили, что они повторно не приедут.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

3.11.2017 14:51
- гость -

"из которых около миллиона будут болельщиками на чемпионате мира по футболу 2018 года" если не отменят.

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