Новые российские купюры номиналом в 200 и 2000 рублей появятся в Алтайском крае не раньше марта 2018 года. Об этом порталу Amic.ru рассказал источник в банковском секторе.
Вопреки первоначальным утверждениям, новые дензнаки подзадержатся с приходом на Алтай. Данную информацию в конце октября уже довели до представителей финансово-кредитных организаций. Печатать купюры планируется начать лишь в конце декабря. Пока они завезены и имеют хождение только на Дальнем Востоке, в Крыму и Москве.
Добавим, российские банки смогут обеспечить повсеместный прием купюр нового номинала в 200 и 2000 рублей в сетях банкоматов только в начале 2018 года. При этом если прием денег через банкоматы, скорее всего, будет возможен по всем существующим номиналам купюр, то ради выдачи банкнот в 200 и 2000 рублей придется пожертвовать привычными купюрами, потому что в кассетах банкомата есть место только для четырех номиналов. Сегодня его занимают купюры 100, 500, 1000 и 5000 рублей, пишет "Российская газета".
Напомним, Банк России презентовал новые купюры 12 октября. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в тот же день они поступили в обращение. Тогда же Набиуллина уточнила, что банкноты будут вводиться поэтапно, поскольку разрабатываются в строгой секретности — это международная практика, используемая ЦБ для противодействия фальшивомонетчикам.
На банкноте в 200 рублей появились виды Севастополя (памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический), на банкноте в 2000 рублей — виды Дальнего Востока (мост на остров Русский и космодром Восточный).
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Комментарии
Что за государство? Даже денег во время напечатать не может.
Т.е. если житель Владивостока приедет с купюрами по 200 и 2000 в Барнаул, то он не сможет ими рассчитаться ни в одном магазине? И банки эти купюры откажутся принимать? Про банкоматы даже не говорю.
И насчет выдачи наличкой тоже не понял.
Что значит "жертвовать привычными купюрами"?
Почему в нашей стране новое всегда приходит с какими-то "жертвами"?
Как же достало быть вечной "жертвой" чужих новшеств.