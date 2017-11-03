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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина уточнила срок, который понадобится для оздоровления финансового сектора в стране, передает ТАСС со ссылкой на ее интервью немецкой газете Handelsblatt.
Она напомнила, что регулятор начал процесс оздоровления банковского сектора четыре года назад.
"Мы убирали с рынка хронически слабые банки или же банки с сомнительной финансовой моделью. Было отозвано 350 лицензий", — отметила Набиуллина.
Что касается дальнейшей "зачистки", то, по словам главы ЦБ, "еще год или два мы должны будем наводить порядок".
Также она высказалась на предмет сокращения государственных долей в банковском секторе.
Руководитель ЦБ уточнила, что сегодня в России доверие граждан к тому или иному банку зависит от того, является ли он государственным.
Поэтому регулятор считает целесообразным приватизацию банков только тогда, когда сам рынок будет готов к этому.
Комментарии
лучше разберитесь , что там за ситуация с ипотекой сбербанка в Шипуново где отца одиночку выставляют не реструктурируя долг!
Зачистка рабочих мест в регионах, а альтернативы нет...
Господин Орешкин где высокотехнологичные рабочие места?
Я думаю, оздоровление финансовой системы начнется 2 февраля.
не отрабатывает ЦБ свои 500 тыс оклады. Штано -протиратели.