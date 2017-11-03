Установления новых температурных рекордов в Алтайском крае ожидают синоптики 3 ноября. Днем в пятницу воздух в регионе прогреется до +9...+14 градусов, в предгорных районах до +20.
Но помимо аномального тепла в пятницу южный циклон принесет в Алтайский край и штормовую погоду с усилением ветра и дождями. Уже сегодня во второй половине дня в западных и южных районах ветер усилится, сообщила Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых
Кстати, в четверг две метеостанции в Алтайском крае зафиксировали максимальные значения для 2 ноября за весь период наблюдения. Так, в Чарыше воздух днем прогрелся до +21 градуса. Прошлый рекорд был установлен в 1978 году. Тогда метеостанция зафиксировала отметку в +20 градусов. Еще один температурный рекорд был зафиксирован в Горняке. Там столбики термометров поднялись до +20 градусов, улучшив рекорд 2010 года в +16 градусов.
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