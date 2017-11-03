Председатель комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что курс биткоина может вырасти до 20 тысяч долларов. Об этом пишет ФАН.
По словам Аксакова, этот рост связан с активными разговорами на тему криптовалюты. Он отметил, что сейчас есть люди с "горячими" деньгами, и они ищут, куда эти деньги вложить. На данный момент биткоин дает самую высокую доходность среди всех финансовых инструментов и бьет исторические максимумы.
Также председатель комитета подчеркнул, что объемы рынка биткоина весьма значительные. Сейчас, по его мнению, еще не наступила критическая ситуация, когда пирамида надуется настолько, чтобы лопнуть.
Аксаков предположил, что курс биткоина будет расти и даже может вырасти до 20 тысяч долларов.
Комментарии
Биткойны, биткойны...
А в госдуме знают, что жители России за последние 12 месяцев стали чаще отказываться от потребления кисломолочных продуктов, переходя на более дешевые продовольственные товары.
С сентября 2016 года по сентябрь 2017 года в городах с населением более 10 тысяч человек продажи молочных продуктов упали на 4,7% в натуральном выражении. Больше всего сократилось потребление кефира (на 8,4%), йогуртов (на 5,8%), творога (на 5%), сметаны (на 4,2%) и пастеризованного молока (на 4,2%)
Так нормальный кефир уже под 60 рублей))) А у них все инфляция нулевая)За дураков всех держат...
Что же Анатолий молчал лет 5 назад когда биткоин задарма отдавали?