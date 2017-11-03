Пятница, 3 Ноябрь, 13:53

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Надо ли закрывать мавзолей для посетителей в день 100-летия Октябрьской революции 1917 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,09
€ 67,68
417763
14°
Обь
94см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Amic.ru 18 летОсенние каникулы-2017Народный знак качества-2017
Новости

Курс биткоина может вырасти до 20 тысяч долларов, считают в Госдуме

, ИА "Амител"
Такое предположение сделал председатель комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: rabotahom.ru

Председатель комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что курс биткоина может вырасти до 20 тысяч долларов. Об этом пишет ФАН.

По словам Аксакова, этот рост связан с активными разговорами на тему криптовалюты. Он отметил, что сейчас есть люди с "горячими" деньгами, и они ищут, куда эти деньги вложить.  На данный момент биткоин дает самую высокую доходность среди всех финансовых инструментов и бьет исторические максимумы. 

Также председатель комитета подчеркнул, что объемы рынка биткоина весьма значительные. Сейчас, по его мнению, еще не наступила критическая ситуация, когда пирамида надуется настолько, чтобы лопнуть.

Аксаков предположил, что курс биткоина будет расти и даже может вырасти до 20 тысяч долларов.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

3.11.2017 12:47
- гость -

Биткойны, биткойны...

А в госдуме знают, что жители России за последние 12 месяцев стали чаще отказываться от потребления кисломолочных продуктов, переходя на более дешевые продовольственные товары.

С сентября 2016 года по сентябрь 2017 года в городах с населением более 10 тысяч человек продажи молочных продуктов упали на 4,7% в натуральном выражении. Больше всего сократилось потребление кефира (на 8,4%), йогуртов (на 5,8%), творога (на 5%), сметаны (на 4,2%) и пастеризованного молока (на 4,2%)

0  0
3.11.2017 12:53
- гость -

Так нормальный кефир уже под 60 рублей))) А у них все инфляция нулевая)За дураков всех держат...

0  0
3.11.2017 13:24
Эрг Ноор

Что же Анатолий молчал лет 5 назад когда биткоин задарма отдавали?

0  0
3.11.2017 13:31
гость

Председатель комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что курс биткоина может вырасти до 20 тысяч долларов

Похоже он набрал биткоинов, теперь не знает куда сбагрить

0  0
3.11.2017 13:50
- гость -

Говорят, в госдуме крыша потекла...

Госдума намерена отремонтировать крышу над залом заседаний, которая протекла этим летом прямо во время дебатов. На эти цели потратят 57 млн рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на сайт госзакупок. Все работы должны быть завершены к декабрю 2018 года.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
13:51
Москва в следующем году примет около 21 млн туристов 0
13:34
Словарь Collins назвал фразой года словосочетание fake news 0
13:22
Житель Барнаула с "бомбой" в руках совершал налеты на офисы микрозаймов 3
13:13
Жалобы рубцовчанки в баре на своего сожителя обернулись жестоким избиением 2
13:06
Глава алтайского Следкома подтвердил увеличение "медицинских" преступлений 8
12:54
Лучше, чем соседи: Барнаул не попал в ТОП-30 самых курящих городов России 3
12:40
Курс биткоина может вырасти до 20 тысяч долларов, считают в Госдуме 5
12:32
Путин обещал наградить и "пристроить" почти всех отставных губернаторов 19
12:22
Снег, гололед и шквалистый ветер: какая погода ждет Алтай на выходных 0
12:13
Ученые: женщины в два раза чаще подают на развод, чем мужчины 1
12:05
Беременная женщина пострадала в результате ДТП в Барнауле 0
11:51
Жаркий ноябрь: в Алтайском крае побит 40-летний температурный рекорд 3
11:41
Стоп-кадр. Молоко в барнаульском воздухе 0
11:34
Китайский миллионер выпил бокал поддельного виски за 10 тысяч долларов 10
11:24
Глава ЦБ Набиуллина назвала сроки "зачистки" банковского сектора 6
11:17
Владивосток-2000: новые купюры придут на Алтай с трехмесячным опозданием 6
11:11
Что такое этнографический диктант и когда будут известны его результаты 0
11:03
Правительство вернуло на доработку проект антитабачной концепции 6
11:00
"Больше": клиенты Tele2 смогут пользоваться специальными предложениями 1
10:49
Я не пел и не танцевал: новый депутат от Алтая Быков о попадании в Госдуму 2
10:36
Вес большегрузов в Алтайском крае стали измерять прямо на ходу 3
10:30
Свой дом: каким он должен быть 0
10:23
Житель Алтая вовлек в интимную переписку более 100 несовершеннолетних 18
10:14
Барнаульцев приглашают на социальные ярмарки 0
10:02
Полосатая семья: барнаульским тигрятам подыскивают новый дом 14
09:50
Москвичам, стоявшим в очереди за iPhone X, дали автобус для обогрева 40
09:33
Город в молочной пелене: густой туман накрыл Барнаул 7
09:22
МЧС призывает алтайских водителей к осторожности в условиях густого тумана 0
09:13
Автомобиль загорелся в Бийске в ночь на 3 ноября 0
09:06
Суд арестовал более 95 млн рублей на счетах бывшего главы "Почты России" 42
08:44
17 человек участвовали в тушении жилого дома в Бийском районе 0
08:26
Три самолета, летевшие из Москвы в Барнаул, отправлены в Толмачёво 0
08:26
Машина такси "Максим" сбила насмерть пешехода в Барнауле 29
08:04
"Народный знак качества" в цифрах: подводим итоги премии Amic.ru 2
07:51
Там, где хочется жить: картины художника-гиперреалиста Эдварда Гордона 3
07:34
Бабочки, змеи и пауки: экзовыставка открылась в Барнауле 0
07:21
Никакого строительства домов: что будет в обновленном парке "Изумрудный" 18
07:03
Трехуровневый таунхаус с сауной продают в Барнауле за 17 млн рублей 4
06:47
"В харизме надо родиться": 25 афоризмов от Виктора Черномырдина 24
06:31
Что такое невозвратный билет и можно ли за него вернуть деньги 0
06:17
От +14 градусов к снегу: Алтайский край погружается в период шторма 0
06:01
Рабочий поселок, вросший в город: фотопрогулка по Новосиликатному 13
05:35
Неплательщикам алиментов помогут найти работу 1
04:58
Полицейские в Татарстане запытали молодого человека до самоубийства 42
03:01
Именами святых назвала свои самолеты иркутская авиакомпания "ИрАэро" 14
02:01
"Putin’s team": Александр Овечкин создает движение в поддержку Путина 56
01:01
Василий Уткин упал со стула в прямом эфире 2
00:39
Володин стал главным в Думе по борьбе с коррупцией 6
23:37
Бастрыкин предложил наказывать за невыплату зарплаты четырьмя годами тюрьмы 1
23:17
Несвятые мощи Ленина: Поклонская поддержала предложение Кадырова 23

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.