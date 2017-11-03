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Надо ли закрывать мавзолей для посетителей в день 100-летия Октябрьской революции 1917 года?

Правильное решение.

Это кощунство. Люди имеют право почтить память вождя революции.

Кощунство, что мавзолей до сих пор не закрыли совсем.

Давно пора было убрать тело Ленина с Красной площади.

Это обычный музей. Люди в выходной день могли бы посетить его.

Сколько можно уже мусолить этот вопрос? Надоело!