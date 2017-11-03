Фото: aganim.ru
Беременная женщина пострадала в результате ДТП, произошедшего утром 3 ноября в Барнауле в районе пересечения проспекта Калинина и улицы Ткацкой.
Соответствующее сообщение появилось в паблике Barnaul 22. "Ребята, очень нужна ваша помощь! Сегодня, 3 ноября 2017 года, в восемь утра произошло ДТП на пересечении улицы Ткацкой и проспекта Калинина. В аварии пострадала беременная женщина. Просьба к свидетелям или обладателям видеорегистраторов, находившихся в это время в данном месте, откликнуться", — отмечает автор заметки.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что авария действительно имела место. Однако в Госавтоинспекции отметили, что на данный момент информация об обстоятельствах ДТП и пострадавших уточняется.
Подробности в полиции обещали предоставить позже.
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