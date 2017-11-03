С каждым годом в Алтайском крае увеличивается число уголовных дел, связанных с врачебной ошибкой (так называемые ятрогенные преступления). Так, в 2017 году по данной тематике уже возбуждено 21 дело, еще 30 находятся в стадии производства.
Как рассказал 2 ноября на пресс-конференции руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев, в настоящее время данная категория дел постепенно начинает выходить на первый план. Это связано не только с участившимися ошибками медработников, но и с тем, что подобные истории становятся достоянием СМИ, а также выкладываются в соцсети.
По словам Евгения Долгалева, в настоящее время на федеральном уровне прорабатывается инициатива об изменении уголовного законодательства в отношении данной категории преступлений.
"Граждане не всегда находят поддержку и понимание в органах здравоохранения, поэтому обращаются в следственные органы с просьбой разобраться, правильно ли оказывалось лечение, имеются ли в действиях врача признаки преступления", — пояснил глава Следкома.
В 2017 году в Алтайском крае зарегистрировано 104 сообщения такой категории, возбуждено 21 уголовное дело, еще 30 находятся в производстве.
Несмотря на то, что доказать факт врачебной ошибки чрезвычайно сложно, ежегодно часть таких уголовных дел передается в суд. Так, в текущем году вынесен обвинительный приговор в отношении врача анестезиолога-реаниматолога одного из межрайонных перинатальных центров края, которая признана виновной в причинении смерти по неосторожности новорожденному ребенку.
"Ятрогения" — термин, обозначающий ухудшение физического или эмоционального состояния человека, ненамеренно спровоцированное медработником.
Комментарии
Подтвердил очевидное...Работяга) Судя по тому,что уже третий день этот Долгалев не сходит с новостных лент,готовят балабола на повышение)))Однако...
Загнали лечащих врачей своими реформами до состояния, когда они начинают допускать ошибки. Теперь открывают "Дело врачей"
Это ещё сколько людей просто плюют или руки опускаются
Пора уже на оптимизаторов дела заводить, именно в них корень зла!
Причины-
- низкий уровень общего образования,
- низкий уровень высшего образования,
- большие нагрузки по причине дефицита кадров,
- отсутствие мотивов и средств к самообразованию,
- дефицит современной аппаратуры, средств лабораторной диагностики
И всё это будет прогрессировать,
Жалобщики - идите к бабкам и следователям лечиться
А если посмотреть на динамику уголовных дел на сотрудников ГУВД по АК сравнении с предыдущими годами,волосы на лобке дыбом встанут
3.11.2017 13:40
- гость -
Вор всегда громче всех кричит:" Держи вора!"