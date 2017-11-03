Администрация президента поможет в трудоустройстве и наградит десять бывших губернаторов. Об этом на встрече с бывшими губернаторами сказал президент России Владимир Путин. Информация о встрече, состоявшейся в четверг, 2 ноября, опубликована на сайте Кремля.
В этот день в Кремль приехали бывшие главы Дагестана, Новосибирской, Омской, Ивановской, Самарской, Орловской, Нижегородской областей, Ненецкого автономного округа, Приморского и Красноярского краёв. Все они ушли в отставку в сентябре-октябре. На встрече не было только экс-главы Псковской области Андрея Турчака.
Президент поблагодарил их за работу, пригласил на новогодний приём в Кремль и сообщил, что все "будут представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах".
"Каждый из вас уже примерно знает, чем будет заниматься, не по всем точки расставлены. Но хочу, чтобы вы знали, мы доработаем по каждому из вас, по максимуму сделаем так, чтобы вы могли использовать свой потенциал, свой опыт, свои знания на новых участках работы, и исхожу из того, что, где бы вы ни работали, вы будете прикладывать максимум усилий для того, чтобы добиваться положительного результата в работе", — сказал Владимир Путин.
Он подчеркнул, что условия работы "были не сахар": внешние ограничения, чисто объективные вещи экономического характера.
"Кто-то, я знаю, уже давно просил сменить его на этом посту, кто-то давно, достаточно долго работал, кто-то уже сам хотел поменять место работы – по-разному. Во всяком случае, я хотел бы главное подчеркнуть: каждый из вас на своём месте сделал максимум возможного для того, чтобы сохранить, стабилизировать и создать условия для дальнейшего развития регионов", — сказал президент.
Также глава государства попросил их помочь новым губернаторам, пришедшим на их посты.
"Это, как правило, молодые люди, начинающие свою работу в таком высоком качестве. Вы, наверное, уже заметили, у всех них горят глаза, все стремятся к тому, чтобы себя реализовать, показать всё, на что они способны", — подчеркнул он.
С ответными словами благодарности выступили экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин и экс-глава Омской области Виктор Назаров.
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"Думаю, сегодня зарождается, наверное, такой хороший, новый политический процесс передачи власти. Он очень нужен. Мы, конечно, должны, Вы правильно сказали, встречаться вместе, поговорить о том, что нужно сделать, наметить. Зарождается новый процесс легитимной передачи и поддержки друг друга в процессе работы в одной команде", — сказал Назаров.
Комментарии
Нашего, например....
заботливый какой, только не в отношении народа
Зачем писать об одном и том же по нескольку раз в день,тем более эио и так всем понятно,что эти жирные морды с голода не умрут))))
Путин показывает преданной элите, что своих не бросает и не забывает.
Ребяток всех наградят и пристроят, хотя предыдущую работу они провалили.
Но это не важно, важно преданность Путину.
Зачем же увольнять губернаторов, раз так хорошо работали, что заслужили государственные награды?
Видимо хорошие работники, раз они никому не нужны и их приходится пристраивать.
Отсутствие Логики
Зачем же увольнять губернаторов, раз так хорошо работали, что заслужили государственные награды?
---блин я даже не знаю как и что вам ответить.! чем контраргументировать?
«Скоро Новый год, и я выражаю надежду вас всех ещё поздравить на приёме в Кремле. Я всех вас, как у нас заведено было, в конце года вместе с жёнами приглашаю на кремлёвский приём, и всех остальных коллег, которые оставили места работы в качестве руководителей регионов, мы тоже пригласим», - заявил Путин во время встречи.
3.11.2017 13:00
- гость -
Очень просто. Они так хорошо работали, что Россия могла выбраться из кризиса гораздо раньше намеченого Путиным срока. А Путин своих планов не меняет. Поэтому поменял губернаторов. Чтобы подзатянуть выход из кризиса до намеченного им срока.
А Карлина не наградит. И на ёлку в кремль не позовет. Печалька...
По-моему, это очередной плевок в лицо народу и разрешение разворовывать свои регионы. Воруй, за это тебя уволят, наградят и пригласят на ёлку в Кремль. Если воруешь много, то Путин наградит Звездой Героя России как Сердюкова, со всеми полагающимися
Героям многочисленными льготами. По-видимому, наш очень дорогой президент считает уничтожение Родины подвигом. Странно, но это так. Странно и страшно за будущее.
Меж тем не вредно вспомнить, что Путин пообещал не просто шоколадные медальки, а "госнаграды". А наличие госнаграды - смягчающее обстоятельство в суде. А вспомните как Сердюкова с Васильевой "отмазывали"? Не знал, не помнит, да еще и госнаграды имеет...
Тогда нужно внести изменения в соответствующий закон - ВСЕХ уволенных по неясной прихоти работодателя награждать как губернаторов!!! Мышиная возня какая-то творится.
награждение всех высокопоставленных это как бы защита от преследование за коррупцию. за последние десятилетия обратите внимание, что награждены были даже олигархи.
Да уж,вот что абсолютная власть делает.Ничего не боятся,ни бога,ни черта как говорится.
Прям в рубрику ноу комментс