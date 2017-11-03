Администрация президента поможет в трудоустройстве и наградит десять бывших губернаторов. Об этом на встрече с бывшими губернаторами сказал президент России Владимир Путин. Информация о встрече, состоявшейся в четверг, 2 ноября, опубликована на сайте Кремля.

В этот день в Кремль приехали бывшие главы Дагестана, Новосибирской, Омской, Ивановской, Самарской, Орловской, Нижегородской областей, Ненецкого автономного округа, Приморского и Красноярского краёв. Все они ушли в отставку в сентябре-октябре. На встрече не было только экс-главы Псковской области Андрея Турчака.

Президент поблагодарил их за работу, пригласил на новогодний приём в Кремль и сообщил, что все "будут представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах".

"Каждый из вас уже примерно знает, чем будет заниматься, не по всем точки расставлены. Но хочу, чтобы вы знали, мы доработаем по каждому из вас, по максимуму сделаем так, чтобы вы могли использовать свой потенциал, свой опыт, свои знания на новых участках работы, и исхожу из того, что, где бы вы ни работали, вы будете прикладывать максимум усилий для того, чтобы добиваться положительного результата в работе", — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что условия работы "были не сахар": внешние ограничения, чисто объективные вещи экономического характера.

"Кто-то, я знаю, уже давно просил сменить его на этом посту, кто-то давно, достаточно долго работал, кто-то уже сам хотел поменять место работы – по-разному. Во всяком случае, я хотел бы главное подчеркнуть: каждый из вас на своём месте сделал максимум возможного для того, чтобы сохранить, стабилизировать и создать условия для дальнейшего развития регионов", — сказал президент.

Также глава государства попросил их помочь новым губернаторам, пришедшим на их посты.

"Это, как правило, молодые люди, начинающие свою работу в таком высоком качестве. Вы, наверное, уже заметили, у всех них горят глаза, все стремятся к тому, чтобы себя реализовать, показать всё, на что они способны", — подчеркнул он.

С ответными словами благодарности выступили экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин и экс-глава Омской области Виктор Назаров.

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"Думаю, сегодня зарождается, наверное, такой хороший, новый политический процесс передачи власти. Он очень нужен. Мы, конечно, должны, Вы правильно сказали, встречаться вместе, поговорить о том, что нужно сделать, наметить. Зарождается новый процесс легитимной передачи и поддержки друг друга в процессе работы в одной команде", — сказал Назаров.