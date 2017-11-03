Житель Рубцовска жестоко избил сожителя женщины, с которой он познакомился в местном баре, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что в конце октября этого года мужчина пришел в кафе, где познакомился с двумя молодыми женщинами. Во время застолья одна из них начала жаловаться на своего сожителя. Женщина отметила, что не хочет, чтобы он жил в ее квартире. Мужчина, решив помочь новой знакомой, взял у нее ключи и отправился к ней домой. Дома у женщины он начал избивать ее сожителя – сначала кулаками, а потом и ножом.
Пострадавший мужчина сам смог вызвать себе скорую помощь. Согласно проведенному судебно-медицинскому исследованию, ему был причинен тяжкий вред здоровью.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Он задержан.
Комментарии
В Рубцовске половина сидела, вторая готовится сесть.
Неужто такая красотка неописуемая была?