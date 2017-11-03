Фото: berdof.com
Рейтинг самых курящих городов России составили аналитики агентства ZOOM MARKET, назвав 30 крупных населенных пунктов страны, где проживает больше всего людей с вредным и опасным пристрастием.
Составители ТОП-30 отмечают, что список городов с наибольшим количеством курильщиков формировался исходя из пристрастия к вредной привычке среди респондентов, принявших участие в опросе.
В опросе приняли участие 3600 респондентов в возрасте от 24 до 58 лет. Барнаул в список городов-курильщиков не был включен. А вот Новосибирск оказался на четвертом месте рейтинга.
Что касается других сибирских городов, то на 19-й строчке оказался Омск, на 21-й строчке — Новокузнецк, на 30-м месте — Иркутск.
Комментарии
за Москву обидно. она на 1-м месте должна быть, неправильно замерили
Нужно поднажать товарищи !!!!
Вонючие наркалыги.