Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС. Об этом пишет РИА "Новости".
Сейчас в Кремле идет составление графика встреч на полях АТЭС.
"Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным … это очень важно. Они могут помочь нам с Северной Кореей, Сирией. Нам нужно поговорить об Украине", — отметил американский президент.
Однако ранее в Белом доме заявили, что вопрос встречи двух президентов еще не решен. Кроме этого, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина также говорил, что точно неизвестно, состоится ли их встреча.
Ранее Трамп и Путин общались в июле на полях G20 в Германии.
Комментарии
санкции отменит,гад, а они же нам на пользу
Променять поддержку КНДР на небольшую морковку в Украинском вопросе - так себе предложение.
не понял юмора. это Маккейн должен был сказать