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Жителя Барнаула подозревают в совершении разбойных нападений на офисы микрофинансовых организаций — злоумышленник угрожал предметом, похожим на взрывные устройства.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчине инкриминируют два нападения, которые были совершены минувшей весной в Новоалтайске.
Так, вечером 30 марта в офис микрофинансовой организации, расположенной на улице Гагарина, зашел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на бомбу, потребовал отдать ему все деньги. В итоге злоумышленник завладел 28 тысячами рублей и скрылся.
Затем в апреле было совершено подобное нападение на офис микрозаймов в Новоалтайске на улице Октябрьской. Преступник забрал 30 тысяч рублей и скрылся.
Полиции удалось установить подозреваемого, которым оказался барнаулец 1975 года рождения. Сейчас ему инкриминируют разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчина взят под стражу.
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