После обращений активистов Общероссийского народного фронта в Алтайском крае к региональным и местным властям отремонтирован разбитый участок автомобильной дороги в Топчихинском районе, а также заасфальтирован проезд в частном секторе Барнаула.
В августе 2017 года в реготделение ОНФ поступило коллективное обращение из Топчихинского района. Жители сел Ракиты, Чаячье и Сидоровка жаловались, что из-за разбитого участка дороги Павловск – Колыванское – Ракиты – Топчиха протяженностью 600 м до них не может добраться машина скорой помощи из районного центра. Также нарушено автобусное сообщение.
Активисты проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в Алтайском крае обратились в региональное министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства. Ведомство отреагировало на сигнал общественников. Чтобы обеспечить бесперебойное движение, разбитый участок засыпали бутовым камнем и щебеночно-песчаной смесью. Власти отметили, что это покрытие переходного типа.
"Мы считаем, что транспортной доступности сел, где нет больниц и фельдшерских пунктов, должно уделяться повышенное внимание. То же касается оптимизации образовательных учреждений", – заявила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Марина Ермоленко.
В рамках работы Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды заасфальтирован участок проезда Выставочный взвоз на территории Нагорного парка в Барнауле. Парк стал одной из общественных зон, где в 2017 году реализуется федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Жители частного сектора в этом районе обратились в региональное отделение ОНФ с просьбой помочь обустроить участок проезда, ведущий к их домам от входа в Нагорный парк. Здесь не было никакого покрытия, только земля, поэтому в слякоть приходилось идти по грязи. Грязь с проезда оставалась и на центральной парковой дорожке.
Активисты ОНФ направили письмо в администрацию Барнаула с просьбой учесть мнение горожан и помимо асфальтирования проезда обустроить ливневые отводы. Власти приняли меры по обращению общественников и привели в порядок проблемный участок в ходе благоустройства Нагорного парка.
Комментарии
Общественная пыль в глаза?
Панфиловцев как после бомбежки, разобрались они....