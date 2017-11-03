Специалисты "Ростелекома" провели урок знаний на тему "Безопасность при финансовых расчетах в интернете" для сотрудников Алтайской краевой универсальной библиотеки им. В.Я. Шишкова. Встреча была организована в рамках четвертой Всероссийской недели сбережений, которая проводится с целью повышения финансовой грамотности.
Специалист по информационной безопасности Алтайского филиала "Ростелеком" Станислав Комаров рассказал сотрудникам библиотеки о правилах личной безопасности при работе в онлайн, как сохранить персональные данные, пользуясь интернет-банкингом или совершая покупки в интернете-магазинах, что такое электронные деньги, как завести свой электронный кошелек, как правильно находить официальные сайты крупных сетевых ретейлеров, как отличить их от сайтов-клонов и узнать защищенность, какие данные банковской карты нельзя раскрывать, как правильно регистрироваться в интернет-магазинах и оформлять заказ.
Выступление было подготовлено на основе модуля "Оплата товаров и услуг через интернет: полезные советы и платежные устройства", который размещен в разделе "Расширенный курс" учебного пособия "Азбука интернета" на одноименном сайте.
В этом году данная глава учебного пособия была значительно расширена: появилось описание наиболее распространенных банковских карт, алгоритма оплаты, особое внимание уделено правилам безопасности при совершении финансовых операций онлайн. Для людей старшего поколения подробно и доходчиво рассказано, как правильно вести расчеты в интернете, с помощью мобильного телефона, банковских терминалов и не потерять при этом деньги, став объектом для мошенников.
Базовый курс учебного онлайн-пособия "Азбука интернета", разработанный специалистами "Ростелекома" совместно с Пенсионным фондом России три года назад, был расширен до 14 уроков в этом году.
Две новые главы посвящены таким важным темам, как электронные услуги, доступные на сайте Пенсионного фонда, и поиск работы через интернет. Рекомендации и методические материалы для преподавателей также приведены в соответствие с содержанием новой версии популярного учебного пособия.
Ознакомиться с учебным пособием можно самостоятельно, пройдя несложную регистрацию на сайте, где предусмотрена также печатная версия курса или любой главы на выбор.
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