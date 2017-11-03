Фото: alau.kz
Рейтинг оценки россиянами состояния дорог в своих городах составило агентство Domofond — в Барнауле и Бийске ситуация признана не самой благоприятной.
Составители рейтинга предлагали оценить по шкале от 1 до 10 свое согласие с утверждением: "Меня устраивает состояние дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе". На данный вопрос ответили в стране 258 441 человек.
В итоге средняя оценка по России составила 4,1 балла из 10 возможных. В Барнауле и Бийске показатель оказался ниже этого значения.
Например, на основе ответов 2296 барнаульцев ситуация с дорогами и парковками была оценена значением 4.0. Это 67-е место в ТОП-100.
Бийск оказался на 89-м месте рейтинга с оценкой 3.6. Здесь на вопрос ответили 796 горожан.
Первая же десятка выглядит так:
- Грозный — 6.8;
- Тюмень — 6.4;
- Сочи — 5.5;
- Калининград — 5.4;
- Кемерово — 5.4;
- Нижневартовск — 5.2;
- Москва — 5.2;
- Благовещенск — 5.1;
- Улан-Удэ — 5.1;
- Белгород — 5.1.
Тройка аутсайдеров выглядит так:
- Ярославль — 3.2;
- Саратов — 3.4;
- Волгоград — 3.4.
Комментарии
Власихинскую делали. А где парковочные карманы для автобусов? Так сойдёт?
Дороги стали гораздо лучше после внедренияя системы "Платон"! Кто этого не видит, тот либо агент Госдепа, либо адепт Навального.
Тогда где Рубцовск будет?
Дороги в БРН реально лучше стали, или ямы на павлике 2-4 года назад забыли все?
15:30, я плачу транспортный налог 26 тыс.руб., отдаю за бензин в среднем 15 тыс. ежемесячно (за два автомобиля)
доля акцизов и налогов в цене бензина составляет около 60%, то есть в год я отдаю государству ещё 108 тыс. итого 134 тыс. рублей. чтобы сделать дороги 1 раз в году. в Барнауле более 170 тыс легковушек и если каждый бы платил примерно как я, то получается сумма более 11 миллиардов рублей. и это не считая грузовиков, платон и другие поборы.
сколько денег государство тратит на ремонт дорог в Барнауле в год? в прошолом году было 7,3 миллиардов.
так почему дорогам не становиться лучше?
Продай авто
ой, 7 миллиардов - это на весь край, на Барнаул то гораздо меньше. тем более!
"Продай авто"
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купи. сколько денег есть?