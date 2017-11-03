Фото: alau.kz
Рейтинг оценки россиянами состояния дорог в своих городах составило агентство Domofond — в Барнауле и Бийске ситуация признана не самой благоприятной.
Составители рейтинга предлагали оценить по шкале от 1 до 10 свое согласие с утверждением: "Меня устраивает состояние дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе". На данный вопрос ответили в стране 258 441 человек.
В итоге средняя оценка по России составила 4,1 балла из 10 возможных. В Барнауле и Бийске показатель оказался ниже этого значения.
Например, на основе ответов 2296 барнаульцев ситуация с дорогами и парковками была оценена значением 4.0. Это 67-е место в ТОП-100.
Бийск оказался на 89-м месте рейтинга с оценкой 3.6. Здесь на вопрос ответили 796 горожан.
Первая же десятка выглядит так:
- Грозный — 6.8;
- Тюмень — 6.4;
- Сочи — 5.5;
- Калининград — 5.4;
- Кемерово — 5.4;
- Нижневартовск — 5.2;
- Москва — 5.2;
- Благовещенск — 5.1;
- Улан-Удэ — 5.1;
- Белгород — 5.1.
Тройка аутсайдеров выглядит так:
- Ярославль — 3.2;
- Саратов — 3.4;
- Волгоград — 3.4.
Комментарии
Власихинскую делали. А где парковочные карманы для автобусов? Так сойдёт?
Дороги стали гораздо лучше после внедренияя системы "Платон"! Кто этого не видит, тот либо агент Госдепа, либо адепт Навального.
Тогда где Рубцовск будет?