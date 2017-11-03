Граждане России стали более оптимистично оценивать свое финансовое состояние. Согласно данным Росстата, индекс произошедших изменений личного материального положения вырос до -11,7%, пишет газета "Известия".
Отметим, что ИПМП позволяет определить, насколько количество отрицательных оценок изменения материального положения превышает количество положительных.
Итак, в третьем квартале 2017 года ИПМП составил -11,7%. Любопытно, что эта цифра почти в два раза выше, чем в предыдущие два года.
Позитивнее свое материальное положение, как правило, оценивают люди до 30 лет и женщины. Люди, которым за 50 лет, смотрят на это более пессимистично.
Комментарии
Еды купил , конечно на месяц оптимист!
Видимо я не россиянка
опрос проводили у Сечина, Ролдугина, Роттенбергов?
В фнс на 15 процентов зарплата ниже 2016 г
3.11.2017 16:24
- гость -
В фнс на 15 процентов зарплата ниже 2016 г
Всего лишь меньше премий и материалок стали получать. Не жальтесь "расхитители" бюджета))