В праздничный день в субботу, 4 ноября, будет работать регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД Алтайского края, расположенное по адресу: Барнаул, проспект Космонавтов, 10/4 ("Техно-Маркет").
Время работы: с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.
Прием граждан будет осуществляться в порядке живой очереди. В последующие дни регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Алтайского края будут работать по установленному режиму и графику.
Комментарии
Вот весело там будет!!!
Кто-то просто день проведёт и ничего не успеет.
А кого-то из окошка по фамилии звать будут и все процедуры не более 30 минут.