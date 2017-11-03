Фото: skoryk.info
Житель Алтайского края приговорен к 12 годам колонии за то, что он лишил жизни свою гражданскую супругу и ранил ее нового избранника.
Как сообщили в региональной прокуратуре, мужчина длительное время устраивал скандалы, угрожая своей сожительнице расправой, если застигнет ее с другим.
"Осужденный, увидев женщину с другим мужчиной, из чувства ревности, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов ножом в область грудной клетки её новому избраннику и несколько ударов ножом в область шеи сожительнице, от чего та скончалась", — уточняют обстоятельства преступления в надзорном ведомстве.
Наказание злоумышленник будет отбывать в колонии строгого режима.
Комментарии
Злоумышленник лишил жизни.
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