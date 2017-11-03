Увольняющийся сотрудник Twitter на 11 минут заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа, сообщают "Ведомости".
Издание уточняет, что сотрудник службы поддержки отключил доступ к странице в свой последний рабочий день. Имя этого сотрудника неизвестно. Также нет информации, для чего он заблокировал аккаунт Трампа.
Ранее при попытке зайти на страницу пользователю сообщалось, что страница @realdonaldtrump не существует. Затем доступ к аккаунту президента США восстановили. Сначала в компании говорили, что блокировка произошла непреднамеренно.
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