Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае Александр Романенко провел 3 ноября в Барнауле рабочее совещание с муниципальными чиновниками и представителями партии о работе программы "Комфортная городская среда". В этом году по программе наш регион получил более 500 миллионов рублей. На эти средства должны были отремонтировать около 300 дворов в 11 муниципалитетах.
В ходе совещания Александр Романенко выслушал доклады представителей Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска. После выступлений слово взял депутат АКЗС Игорь Панарин, курирующий проект "Комфортная городская среда" в Алтайском крае, и раскритиковал барнаульских чиновников за то, что в отремонтированных дворах нет табличек, что работы были проведены по инициативе партии "Единая Россия". Панарин призвал коллег активнее вести пропагандистскую работу в этом направлении, обратившись к заместителю администрации Барнаула по городскому хозяйству Александру Алексеенко.
"Я был в одном из барнаульских дворов, где уже все отремонтировали. Там нет ни одной таблички, указывающей, что это проект "Единой России". При этом места довольно много у подъездов. Неужели сложно указать, кто это сделал, чтобы люди об этом знали. Я сделал замечание, и что вы думаете? Спустя несколько месяцев таблички в этом дворе так и не появились. Нужно обратить на это внимание", — сказал Игорь Панарин.
Эту реплику моментально подхватил спикер АКЗС, лидер алтайских единороссов Александр Романенко, который уверен, что правильную работу необходимо правильно подавать.
"Это как в той поговорке: "Умела готовати, не умела подавати". Вот и сделали все, и закончили, а подать и сказать, кто это сделал, не можем. Я знаю, кто этим пользуется сегодня, а потом у нас руки из "трещин" растут в Нагорном парке. Люди не от мира сего. Ну трещина, и что? Что из этого такой антураж делать, чуть ли не на федеральную повестку выводить? Еще работы не закончены, дождливое лето, осень. Правильно Сергей Иванович (Дугин — прим. редакции) сказал — заделаем. А мы все по этому поводу молчим, вот по праву нас и бьют за это потом", — сообщил Александр Романенко.
Отметим, что 20 октября на одной из террас Нагорного парка в Барнауле появилась огромная трещина. Уже к концу вечера трещину заделали. Позже ее заметил во время экскурсии заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, который потребовал ее немедленно устранить. Кроме того, он удивился, что на стройке набережной и второй лестницы так мало рабочих.
После этого в администрации Барнаула сообщили, что на террасах лестницы уже летом 2018 года полностью заменят асфальт.
Комментарии
Ну ямы на дорогах , что такого то?
Ну воруем по чуть-чуть, дальше то что?
Как я понял партия скинулась и деньги не бюджетные. Молодцы ребята
Там нет ни одной таблички, указывающей, что это проект "Единой России". При этом места довольно много у подъездов. Неужели сложно указать, кто это сделал, чтобы люди об этом знали. ---------------------- Ахахахахаха а кто это сделал? А это сделал бюджет АК, а в бюджет положили деньги налогов жителей АК. Так при чём тут ер?
"Ну трещина, ну развалится - снова денег вбухаем, свои что ли"...
таблички, говорите. тогда ставьте их и там, где ничего не сделано, для объективности.
например "здесь мог бы быть тратуар, но Единая Россия его не сделала"
Неужели сложно указать, кто это сделал, чтобы люди об этом знали.
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Объясните пожалуйста, может вашей ЕР Абрамович деньги дает, а вы на них что-то делайте? Но если это на деньги налогоплательщиков делается, то зачем приплетать вашу поганую ЕР?
Вот в этом "ну и что" они все - "радетели" народные. Ну нет у них проблем! Новенький объект, в который вбухали денег немеряно сыплется - ну и что? Больные погибают из-за того, что оптимизированная Скорая вовремя не приехала - ну и что? Люди из Алтайского края разбегаются - опять: ну и что? Жизнерадостность и пофигизм поразительные! А причина этому, полагаю, одна на всех - не собираются ни они, ни их детки здесь жить. И плацдарм для эвакуации уже готов. И паровоз стоит под парами...
Давайте конкретно, кто из ер и какую сумму отдал из собственно кармана на ремонт?
Люди не от мира сего. Ну трещина, и что?
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Тут я соглашусь с товарищем Романенко. Люди и он в разных мирах живут.
Лично я категорически против нью-васюков под названием "Барнаул-горнозаводской город" и считаю что деньгам можно найти лучшее применение. При этом хочется напомнить всем, отметившимся здесь"великим налогоплательщикам", не делающим для родного города ничего, кроме выливания дерьма в сеть, что деньги затрачены не из бюджета АК, а из федерального.И что-то я не припомню за все 90-е, когда у власти были так рвущиеся сейчас вернуться образцы честности и альтруизма - либерасты, выделялись хоть какие-нибудь крохи на благоустройство дворовых территорий. А "воры из ЕР" выделяют, почему ж они должны об этом молчать?
Вот уж точно. Главное не сделать хорошо. Главное хорошо подать!
деньги затрачены не из бюджета АК, а из федерального
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А в федеральном бюджете они откуда берутся, из кармана Дмитрия Анатольевича Медведева?