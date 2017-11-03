Пятница, 3 Ноябрь, 16:55

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Надо ли закрывать мавзолей для посетителей в день 100-летия Октябрьской революции 1917 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,09
€ 67,68
425472
21°
Обь
94см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Amic.ru 18 летОсенние каникулы-2017Народный знак качества-2017
Новости

"Ну трещина, и что?": спикер АКЗС о проблеме разрушения Нагорного парка

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Александр Романенко призвал не спекулировать на данной проблеме

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае Александр Романенко провел 3 ноября в Барнауле рабочее совещание с муниципальными чиновниками и представителями партии о работе программы "Комфортная городская среда". В этом году по программе наш регион получил более 500 миллионов рублей. На эти средства должны были отремонтировать около 300 дворов в 11 муниципалитетах.

В ходе совещания Александр Романенко выслушал доклады представителей Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска. После выступлений слово взял депутат АКЗС Игорь Панарин, курирующий проект "Комфортная городская среда" в Алтайском крае, и раскритиковал барнаульских чиновников за то, что в отремонтированных дворах нет табличек, что работы были проведены по инициативе партии "Единая Россия". Панарин призвал коллег активнее вести пропагандистскую работу в этом направлении, обратившись к заместителю администрации Барнаула по городскому хозяйству Александру Алексеенко.

"Я был в одном из барнаульских дворов, где уже все отремонтировали. Там нет ни одной таблички, указывающей, что это проект "Единой России". При этом места довольно много у подъездов. Неужели сложно указать, кто это сделал, чтобы люди об этом знали. Я сделал замечание, и что вы думаете? Спустя несколько месяцев таблички в этом дворе так и не появились. Нужно обратить на это внимание", — сказал Игорь Панарин.

Эту реплику моментально подхватил спикер АКЗС, лидер алтайских единороссов Александр Романенко, который уверен, что правильную работу необходимо правильно подавать.

"Это как в той поговорке: "Умела готовати, не умела подавати". Вот и сделали все, и закончили, а подать и сказать, кто это сделал, не можем. Я знаю, кто этим пользуется сегодня, а потом у нас руки из "трещин" растут в Нагорном парке. Люди не от мира сего. Ну трещина, и что? Что из этого такой антураж делать, чуть ли не на федеральную повестку выводить? Еще работы не закончены, дождливое лето, осень. Правильно Сергей Иванович (Дугин — прим. редакции) сказал — заделаем. А мы все по этому поводу молчим, вот по праву нас и бьют за это потом", — сообщил Александр Романенко.

Отметим, что 20 октября на одной из террас Нагорного парка в Барнауле появилась огромная трещина. Уже к концу вечера трещину заделали. Позже ее заметил во время экскурсии заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, который потребовал ее немедленно устранить. Кроме того, он удивился, что на стройке набережной и второй лестницы так мало рабочих.

После этого в администрации Барнаула сообщили, что на террасах лестницы уже летом 2018 года полностью заменят асфальт.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

3.11.2017 16:21
iOne

Ну ямы на дорогах , что такого то?
Ну воруем по чуть-чуть, дальше то что?
Как я понял партия скинулась и деньги не бюджетные. Молодцы ребята

0  0
3.11.2017 16:22
- гость -

Там нет ни одной таблички, указывающей, что это проект "Единой России". При этом места довольно много у подъездов. Неужели сложно указать, кто это сделал, чтобы люди об этом знали. ---------------------- Ахахахахаха а кто это сделал? А это сделал бюджет АК, а в бюджет положили деньги налогов жителей АК. Так при чём тут ер?

0  0
3.11.2017 16:26
- гость -

"Ну трещина, ну развалится - снова денег вбухаем, свои что ли"...

0  0
3.11.2017 16:32
Гонец из Пензы

таблички, говорите. тогда ставьте их и там, где ничего не сделано, для объективности.
например "здесь мог бы быть тратуар, но Единая Россия его не сделала"

0  0
3.11.2017 16:41
- гость -

Неужели сложно указать, кто это сделал, чтобы люди об этом знали.
-----------

Объясните пожалуйста, может вашей ЕР Абрамович деньги дает, а вы на них что-то делайте? Но если это на деньги налогоплательщиков делается, то зачем приплетать вашу поганую ЕР?

0  0
3.11.2017 16:42
- гость -

Вот в этом "ну и что" они все - "радетели" народные. Ну нет у них проблем! Новенький объект, в который вбухали денег немеряно сыплется - ну и что? Больные погибают из-за того, что оптимизированная Скорая вовремя не приехала - ну и что? Люди из Алтайского края разбегаются - опять: ну и что? Жизнерадостность и пофигизм поразительные! А причина этому, полагаю, одна на всех - не собираются ни они, ни их детки здесь жить. И плацдарм для эвакуации уже готов. И паровоз стоит под парами...

0  0
3.11.2017 16:43
- гость -

Давайте конкретно, кто из ер и какую сумму отдал из собственно кармана на ремонт?

0  0
3.11.2017 16:44
- гость -

Люди не от мира сего. Ну трещина, и что?
------------

Тут я соглашусь с товарищем Романенко. Люди и он в разных мирах живут.

0  0
3.11.2017 16:48
- гость -

Лично я категорически против нью-васюков под названием "Барнаул-горнозаводской город" и считаю что деньгам можно найти лучшее применение. При этом хочется напомнить всем, отметившимся здесь"великим налогоплательщикам", не делающим для родного города ничего, кроме выливания дерьма в сеть, что деньги затрачены не из бюджета АК, а из федерального.И что-то я не припомню за все 90-е, когда у власти были так рвущиеся сейчас вернуться образцы честности и альтруизма - либерасты, выделялись хоть какие-нибудь крохи на благоустройство дворовых территорий. А "воры из ЕР" выделяют, почему ж они должны об этом молчать?

0  0
3.11.2017 16:50
гость

Вот уж точно. Главное не сделать хорошо. Главное хорошо подать!

0  0
3.11.2017 16:50
- гость -

деньги затрачены не из бюджета АК, а из федерального
---------------

А в федеральном бюджете они откуда берутся, из кармана Дмитрия Анатольевича Медведева?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
16:51
Сотрудник Twitter при увольнении заблокировал аккаунт Дональда Трампа 0
16:40
Какие смертельно опасные ошибки нашли в экзаменационных билетах автошкол 1
16:34
Житель Рубцовска в борьбе за наследство пошел на ложный донос на сестру 0
16:22
Загоревшийся дом в Камне-на-Оби тушили 11 человек 0
16:13
"Ну трещина, и что?": спикер АКЗС о проблеме разрушения Нагорного парка 11
16:04
Следователи нашли комнату денег у матери полковника МВД Захарченко 5
15:50
Госавтоинспекция Барнаула 4 ноября будет работать по одному адресу 1
15:40
Сколько дней россияне будут отдыхать в ноябре 2017 года? 45
15:32
Житель Алтая лишил жизни гражданскую жену и изранил ее нового избранника 1
15:23
Россияне стали более оптимистично оценивать свое финансовое состояние 5
15:12
Новую лестницу начали монтировать в барнаульском Нагорном парке 2
15:01
Фура с прицепом слетела в кювет на трассе в Алтайском крае 0
15:00
Барнаульских библиотекарей научили интернет-безопасности 0
14:51
Трамп сообщил, что может встретиться с Путиным во Вьетнаме 3
14:34
Алтайский ОНФ помог жителям "разделаться" с проблемными дорогами 5
14:30
Киркоров, Гнойный, Брежнева и Нюша: новое вокальное шоу стартует на СТС 3
14:24
Первый автомобиль, выпущенный в Турции, достанется Эрдогану 1
14:12
Барнаульцы и бийчане оценили состояние дорог ниже среднего 10
14:03
Сайлент Хилл по-барнаульски: туманный город в объективе Amic.ru 0
14:00
Студенты-архитекторы Барнаула участвуют в конкурсе проектов 0
13:51
Москва в следующем году примет около 21 млн туристов 1
13:34
Словарь Collins назвал фразой года словосочетание fake news 0
13:22
Житель Барнаула с "бомбой" в руках совершал налеты на офисы микрозаймов 5
13:13
Жалобы рубцовчанки в баре на своего сожителя обернулись жестоким избиением 7
13:06
Глава алтайского Следкома подтвердил увеличение "медицинских" преступлений 22
12:54
Лучше, чем соседи: Барнаул не попал в ТОП-30 самых курящих городов России 9
12:40
Курс биткоина может вырасти до 20 тысяч долларов, считают в Госдуме 7
12:32
Путин обещал наградить и "пристроить" почти всех отставных губернаторов 19
12:22
Снег, гололед и шквалистый ветер: какая погода ждет Алтай на выходных 0
12:13
Ученые: женщины в два раза чаще подают на развод, чем мужчины 3
12:05
Беременная женщина пострадала в результате ДТП в Барнауле 1
11:51
Жаркий ноябрь: в Алтайском крае побит 40-летний температурный рекорд 3
11:41
Стоп-кадр. Молоко в барнаульском воздухе 0
11:34
Китайский миллионер выпил бокал поддельного виски за 10 тысяч долларов 11
11:24
Глава ЦБ Набиуллина назвала сроки "зачистки" банковского сектора 7
11:17
Владивосток-2000: новые купюры придут на Алтай с трехмесячным опозданием 7
11:11
Что такое этнографический диктант и когда будут известны его результаты 3
11:03
Правительство вернуло на доработку проект антитабачной концепции 6
11:00
"Больше": клиенты Tele2 смогут пользоваться специальными предложениями 2
10:49
Я не пел и не танцевал: новый депутат от Алтая Быков о попадании в Госдуму 3
10:36
Вес большегрузов в Алтайском крае стали измерять прямо на ходу 3
10:30
Свой дом: каким он должен быть 0
10:23
Житель Алтая вовлек в интимную переписку более 100 несовершеннолетних 24
10:14
Барнаульцев приглашают на социальные ярмарки 0
10:02
Полосатая семья: барнаульским тигрятам подыскивают новый дом 15
09:50
Москвичам, стоявшим в очереди за iPhone X, дали автобус для обогрева 41
09:33
Город в молочной пелене: густой туман накрыл Барнаул 7
09:22
МЧС призывает алтайских водителей к осторожности в условиях густого тумана 0
09:13
Автомобиль загорелся в Бийске в ночь на 3 ноября 0
09:06
Суд арестовал более 95 млн рублей на счетах бывшего главы "Почты России" 44
08:44
17 человек участвовали в тушении жилого дома в Бийском районе 0
08:26
Три самолета, летевшие из Москвы в Барнаул, отправлены в Толмачёво 0
08:26
Машина такси "Максим" сбила насмерть пешехода в Барнауле 30
08:04
"Народный знак качества" в цифрах: подводим итоги премии Amic.ru 2
07:51
Там, где хочется жить: картины художника-гиперреалиста Эдварда Гордона 3
07:34
Бабочки, змеи и пауки: экзовыставка открылась в Барнауле 0
07:21
Никакого строительства домов: что будет в обновленном парке "Изумрудный" 25
07:03
Трехуровневый таунхаус с сауной продают в Барнауле за 17 млн рублей 5
06:47
"В харизме надо родиться": 25 афоризмов от Виктора Черномырдина 24
06:31
Что такое невозвратный билет и можно ли за него вернуть деньги 0
06:17
От +14 градусов к снегу: Алтайский край погружается в период шторма 0
06:01
Рабочий поселок, вросший в город: фотопрогулка по Новосиликатному 15
05:35
Неплательщикам алиментов помогут найти работу 1
04:58
Полицейские в Татарстане запытали молодого человека до самоубийства 46
03:01
Именами святых назвала свои самолеты иркутская авиакомпания "ИрАэро" 15
02:01
"Putin’s team": Александр Овечкин создает движение в поддержку Путина 61
01:01
Василий Уткин упал со стула в прямом эфире 2
00:39
Володин стал главным в Думе по борьбе с коррупцией 7

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.