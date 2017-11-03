Следователи нашли сумки с деньгами в квартире матери полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.
Как уточнил собеседник издания, речь идет о почти 20 миллионах рублей, 600 тысячах евро и 20 тысячах долларов, а также часах Rolex. Между тем сам Захарченко заявил, что это не его деньги. А мать полковника заверила, что это ее деньги, которые она получила от продажи недвижимости.
Генпрокуратура намерена обратить все активы Захарченко в доход государства. Общая сумма имущества, подлежащего конфискации, составляет примерно девять миллиардов рублей: это 27 квартир и машино-мест в элитных районах Москвы, а также четыре дорогих автомобиля, зарегистрированных на родственников и знакомых полковника.
Напомним, в сентябре прошлого года был задержан полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его обвиняют в получении взятки в семь миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в Следственный комитет РФ. В его квартире во время обыска нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.
Комментарии
Пацан к успеху шел.
Не фартануло...
Охренеть...
Писали,что он выиграл эти деньги в интернет-лотереи.
у кого эти деньги украли? заявление было? вот товарища Пескова почему не проверят? у него на руках часы дороже, чем эта комната с деньгами?
одним можно красть, а другим - нет. так нельзя.
Уже как бы накопил и ещё стал брать. Беспокойная душа...