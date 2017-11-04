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Ученые рассказали о смертельной опасности употребления газировки

, ИА "Амител"
Регулярное употребление газированных напитков может привести к серьезным заболеваниям

Повышенное давление, большая вероятность инсульта и развития сахарного диабета — эти последствия могут грозить любителям газировки, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследования ученых из Стелленбосского университета в ЮАР. С такими нерадостными перспективами могут столкнутся те, кто регулярно пьют этот сладкий напиток.

Ученые наблюдали за состоянием здоровья людей, которые еженедельно более пяти раз пили газированную воду. В результате у многих из них был диагностирован диабет, артериальная гипертензия и метаболический синдром, который приводит к увеличению масса тела.

Напомним, всего одна баночка газировки объемом 0,33 литра содержит около 39 грамм сахара. При этом дневная норма взрослого человека составляет только 25 грамм. Люди, употреблявшие газировку на протяжении 10 недель, демонстрировали 17%-ное снижение восприятия инсулина и чаще жаловались на различные сердечно-сосудистые заболевания.

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