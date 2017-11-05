фото: ru.wikipedia.org, fishki.net
5 ноября 1929 года в Москве торжественно открыли планетарий. На момент открытия он был единственным в стране, тринадцатым в мире и Европе. Десять планетариев находились тогда в Германии, один в Австрии и еще один в Италии. При проектировании архитекторы использовали природную форму яйца в геометрически-тектоническом плане. Теоретик конструктивизма Алексей Ган называл планетарий "оптическим научным театром".
Московский планетарий является одним из самых больших планетариев в мире. В 90-е годы был надолго закрыт и здание даже хотели превратить в казино.
Кстати, в год открытия Владимир Маяковский написал стихотворение "Пролетарка, пролетарий, заходите в планетарий".
Комментарии
Закрыть к чертовой матери все богопротивные планетарии и строить больше храмов!
Не согласен с комментатором "22". Нужно и то, и другое. Вот Барнаулу точно нужно строительство нового планетария.
5.11.2017 09:35
- гость -
Ну у нас пока попы побеждают.
Отжали здание на легке