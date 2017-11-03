Фото: primrep.ru
Житель Рубцовска, поссорившийся на фоне спора о наследстве со своей сестрой, совершил ложный донос на свою родственницу.
Как сообщили в краевой прокуратуре, 50-летний горожанин сообщил в правоохранительные органы ложную информацию о совершенной его сестрой краже 540 тысяч рублей. Тем самым он пытался напугать сестру и добиться, чтобы она отказалась от части наследства.
Однако во время разбирательства было установлено, что преступления женщина не совершала, а злоумышленник оказался на скамье подсудимых.
Мужчину приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Комментарии