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Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае Александр Романенко провел 3 ноября в Барнауле рабочее совещание с муниципальными чиновниками и представителями партии о работе программы "Комфортная городская среда". В этом году по программе наш регион получил более 500 миллионов рублей. На эти средства должны были отремонтировать около 300 дворов в 11 муниципалитетах.

В ходе совещания Александр Романенко выслушал доклады представителей Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска. Сейчас программа реализована на 95%. Фактически же только в Бийске, Алейске и ЗАТО Сибирский все дворы уже отремонтированы и ждут зимы. В остальных муниципалитетах продолжается работа. Большое отставание от графика в Рубцовске, Славгороде и Яровом. В последнем в программу включили 38 дворов и пока не успевают сдать ни один. В Рубцовске в 96 дворах только 30 октября приступили к благоустройству территории.

Александр Романенко приободрил коллег, что в этом году повезло с погодой, что до холодов успели уложить асфальтобетон. При этом до конца ноября необходимо еще в десятках дворов Алтайского края установить детские тренажеры, спортивные площадки, провести озеленение. Спикер АКЗС не понимает, как можно успеть это сделать до наступления холодов.

Как отметил депутат АКЗС Игорь Панарин, который курирует проект "Комфортная городская среда" в Алтайском крае, основными причинами поздних сроков работы стали некачественно подготовленная проектно-сметная документация, не всегда добросовестные подрядчики. Особо на заседании досталось компании "Строительная перспектива", которая взяла подряд в Барнауле и Рубцовске. Власти второго города, к слову, разорвали контракт с подрядчиком и были вынуждены искать нового. На это ушло 1,5 месяца. В итоге график был сдвинут.

"Как говорится, первый блин комом. Надо это донести до населения. И мы не исключаем, что и весной недостатки всплывут. Не все везде гладко. Сложная ситуация в Рубцовске, Яровом, Славгороде. Нужно помнить, что средства, которые мы не успеем освоить, возвратятся в вышестоящий уровень бюджета и потом могут не вернуться к нам", — сообщил Александр Романенко.

За Барнаул на заседании отчитывался заместитель главы администрации Александр Алексеенко. Он заверил, что в Барнауле все успеют сделать до 23 ноября. Чиновник мэрии также пожурил "Строительную перспективу", но отметил, что благодаря совместной работе они сумели выйти из кризисной ситуации в сентябре этого года.

При этом Алексеенко сказал, что у жителей уже в ходе производства работ менялись требования. Это заняло время, чтобы подрядчик внес коррективы. А производственной мощи уже на все не хватило. Чтобы подобных проблем не возникло в будущем, чиновники решили, что особое внимание будут уделять выбору профессионального подрядчика и формированию технического задания.

Александр Романенко похвалил Бийск и Заринск, где подрядчики грамотно организовали работу и завершили все еще в сентябре. И снова обратил внимание представителей администрации Рубцовска на напряженную ситуацию в городе, где вообще ничего не успевают сделать в срок.

"Сейчас на носу праздники, то есть четвертого, пятого, шестого ноября гулять будем, потом выйдем на работу понятно в каком состоянии. Плюс к этому еще три недели. К 30-му не успеем. А там холода обещают. И что будем делать, грязь месить? Вы понимаете, какой мы создаем в Рубцовске прецедент? Вот нас там бьют-бьют, бьют-бьют, и когда нас там уже добьют? Я не собираюсь вас пугать, а хочу призвать — ну наведите вы уже там элементарный порядок", — обратился к главе администрации Рубцовска Дмитрию Фельдману Александр Романенко.

Градоначальник пообещал, что пришлет фотографии отремонтированных дворов спикеру АКЗС через интернет, но весной. Александр Романенко уже под конец заседания решил поддержать рубцовские власти и рассказал про заседание у замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса.

"Хочу внести позитива в ваши души рубцовские. На этой неделе проходило заседание президиума совета законодателей в Ставрополе, там рассмотрели вопросы ЖКХ. И из уст замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Чибиса единственный позитивный пример прозвучал. Он назвал город Рубцовск. Я аж привстал. Конечно, СГК все сделала. Нормально вам, не мерзнете?" - спросил Романенко у Фельдмана.

"Пока нет", — моментально ответил он.

"Что значит пока? Постучите по столу", — засмеялся Романенко.

"Я каждое утро по столу стучу", — заключил глава администрации Рубцовска.

После выступлений слово взял депутат АКЗС Игорь Панарин, курирующий проект "Комфортная городская среда" в Алтайском крае, и раскритиковал барнаульских чиновников за то, что в отремонтированных дворах нет табличек, что работы были проведены по инициативе партии "Единая Россия". Панарин призвал коллег активнее вести пропагандистскую работу в этом направлении, обратившись к заместителю администрации Барнаула по городскому хозяйству Александру Алексеенко.

"Я был в одном из барнаульских дворов, где уже все отремонтировали. Там нет ни одной таблички, указывающей, что это проект "Единой России". При этом места довольно много у подъездов. Неужели сложно указать, кто это сделал, чтобы люди об этом знали. Я сделал замечание, и что вы думаете? Спустя несколько месяцев таблички в этом дворе так и не появились. Нужно обратить на это внимание", — сказал Игорь Панарин.

Эту реплику моментально подхватил спикер АКЗС, лидер алтайских единороссов Александр Романенко, который уверен, что правильную работу необходимо правильно подавать.

"Это как в той поговорке: "Умела готовати, не умела подавати". Вот и сделали все, и закончили, а подать и сказать, кто это сделал, не можем. Я знаю, кто этим пользуется сегодня, а потом у нас руки из "трещин" растут в Нагорном парке. Люди не от мира сего. Ну трещина, и что? Что из этого такой антураж делать, чуть ли не на федеральную повестку выводить? Еще работы не закончены, дождливое лето, осень. Правильно Сергей Иванович (Дугин — прим. редакции) сказал — заделаем. А мы все по этому поводу молчим, вот по праву нас и бьют за это потом", — сообщил Александр Романенко.

Отметим, что до 2022 года в Алтайском крае собираются отремонтировать около 5 тысяч дворов в населенных пунктах с численностью более 1 тысячи человек. На эти цели будет выделено более 4 миллиардов рублей.