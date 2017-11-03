Конфликт в Минобрнауки произошел между чиновниками и исполнителями онлайн-проекта во время подготовки всероссийского интернет-урока по профилактике ВИЧ-инфекций. Об этом пишет "Коммерсант".
Отметим, что тестирование для старшеклассников и студентов проведут 1 декабря.
"Впервые в жизни совещание в Минобрнауки закончилось скандалом по моей вине: я отказался писать тексты ответов участникам открытого онлайн-урока по профилактике ВИЧ", — рассказал изданию исполнитель онлайн-урока, руководитель группы некоммерческих организаций "Центр современных образовательных технологий" Сергей Буланов.
Сотрудники Минобрнауки считают, что недопустимо употреблять слово "презерватив". Совещание из-за конфликта было прервано. По словам Буланова, в ведомстве попросили смодерировать урок так, чтобы больше затрагивались темы нравственности, "дабы уйти от скользких тем".
Буланов отметил, что приравнивание рисков заражения ВИЧ-инфекциями только к асоциальному поведению, что требует ведомство, по его мнению, некорректно и неправильно.
Комментарии
Когда Фаине Раневской сделали замечание, что в литературном русском языке нет слова «жопа», она ответила: "Странно, слова нет, а жопа есть…"
Согласен! Презервативов на этом ресурсе до Белухи.
Это же любим слово нашего Вовы Если ему можно на всю страну такие вещи говорить, то почему другим нельзя?
Патамушта они пади ишо и курят.. и это слово не знают... а знают слово га.....н...д...о....
Все верно!
Школьники не поймут, это ж не г-он
РАЗГОВАРИВАЮТ ДВЕ ШКОЛЬНИЦЫ:
- ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ ВЧЕРА В ВЕСТЕБЮЛЕ 7-КЛАСНИЦА ДЕЛАЛА 8-КЛАСНИКУ МИ*ЕТ.
(вторая)
- А ЧЕ ТАКОЕ ВИСТИБЮЛЬ ?