Внучка почетного гражданина Барнаула, заслуженного тренера СССР и России Валерия Метелицы София сыграла главную роль в многосерийном фильме "Непокорная". Об этом пишет "Алтайская правда".
Криминальную драму показали на Первом канале, а 31 октября Соня Метелица побывала в гостях у Ивана Урганта в программе "Вечерний Ургант".
Отметим, Соне 27 лет. 15 лет назад мать девушки вышла замуж за поляка Ежи Дитриха, и они всей семьей перебрались в Польшу, город Краков. Училась она в школе имени Любомира Ружицкого, позже в школе Романа Турчиновича.
Сериал "Непокорная" уже получил высокую оценку кинокритиков. Это драма о молодой девушке, бросившей вызов криминальному миру. 1970-е годы. СССР. 16-летняя Соня, живущая, как большая часть советской молодежи, с верой в идеалы и светлое будущее, внезапно сталкивается с темной стороной жизни. Она влюбляется в молодого человека по имени Сергей, который знакомит ее с другим законом, не советским, а воровским.
Комментарии
Удачи ей сегодня и будущем!!!
Шикарный фильм: и сюжет, и актеры. Все подобрано и продумано режиссерами до мелочей. Слава всем, кто создал этот захватывающий фильм.
Я думаю по другому... Фильм дрянь, как и все сегодняшние сериалы, ну а зелячке главное пробиться.