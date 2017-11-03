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Пожароопасный сезон-2017 официально окончен в Алтайском крае — соответствующее постановление подписал губернатор Александр Карлин, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"За пожароопасный сезон этого года в Алтайском крае ликвидировали 228 лесных пожаров на площади 163,68 гектара, средняя площадь одного пожара — 0,72 гектара. В тушении лесных пожаров было задействовано 1223 человека, 584 единицы техники, в том числе 413 пожарных автомобилей, 171 трактор различной модификации", — уточняют краевые власти.
В региональном Минприроды добавляют, что все мероприятия по проведению пожароопасного сезона 2017 года были спланированы и выполнены своевременно.
Также в крае удалось не допустить крупных природных пожаров и избежать их перехода на населенные пункты.
В настоящее время в Алтайском крае началась подготовка к пожароопасному сезону следующего года.
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